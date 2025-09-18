Colisión en calzada San Juan complica tránsito hacia el Periférico

-

Además, la PMT reportó otros incidentes que obstaculizan el tránsito en varios puntos de la ciudad.

La mañana de este jueves se registró una colisión entre dos vehículos particulares en la calzada San Juan y 37 avenida, en dirección de Mixco hacia la ciudad de Guatemala.

Según La Policía Municipal de Tránsito (PMT) los vehículos involucrados quedaron en la vía y han complicado la circulación hacia el Periférico. No se reportan personas heridas.

Además, se reporta que en el bulevar Landívar, zona 15, un cabezal presentó fallas mecánicas que bloquean el paso hacia el bulevar Vista Hermosa. La PMT recomendó precaución mientras se realizan las maniobras para movilizar la unidad.

Otros incidentes

En la 13 avenida de la zona 11 finalizaron los trabajos para retirar un árbol que había caído sobre el área vehicular. Personal de Limpia y Verde continúa en el lugar para habilitar por completo el paso hacia la colonia La Reformita.

Asimismo, en la 21 avenida y 15 calle A, colonia Alameda III, zona 18, un árbol cayó sobre un vehículo. El equipo de Limpia y Verde fue coordinado para el retiro; no se reportan heridos.

En el kilómetro 4.5 de la ruta al Atlántico, zona 17, la PMT reportó sobre dos motocicletas que colisionaron, tras el percance, los Bomberos Municipales trasladaron a los heridos a centros asistenciales.

Reporte de tránsito de esta mañana de jueves 18 de septiembre.



Reporte de tránsito de esta mañana de jueves 18 de septiembre.

Operativo PNC

Por aparte, en el bulevar Liberación, entre la Plaza El Obelisco y el puente Tecún Umán, la Policía Nacional Civil (PNC) mantiene un operativo para detectar motocicletas vinculadas a acciones ilícitas.

Varios motoristas fueron detenidos por ocultar las placas de circulación y algunos no portaban documentos.

Además, en la 0 avenida y 4a. calle de la zona 9, agentes de la PMT detectaron una motocicleta con la placa cubierta con mascarillas. Se coordinó con la PNC para verificar la situación legal del conductor.