Derrumbe bloquea carriles sobre la ruta Interamericana hacia Occidente

Se espera la llegada de las autoridades para el retiro de obstáculos.
La mañana de este jueves usuarios reportaron un derrumbe que dejó un árbol sobre la carretera en el kilómetro 23 de la ruta Interamericana, lo que bloqueaba ambos carriles en dirección hacia occidente.
En las imágenes compartidas se observa el tránsito detenido en el lugar del incidente. Sin embargo, momentos después habilitaron de manera provisional parte de un carril mientras se presentan las autoridades.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) Mixco indicó que se preparan para realizar labores de limpieza y habilitar el paso.
Se recomiendan a los conductores circular con precaución y tomar rutas alternas si es posible.