Así lograron capturar a Erika "N", acusada de asesinar a exreina de belleza

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La suegra de la exreina de belleza llegó a Venezuela un día después del crimen.

EN CONTEXTO: Capturan a suegra de exreina de belleza asesinada en México

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó la noche del miércoles la captura de Erika María Herrera, señalada de haber asesinado a su nuera, la exreina de belleza Carolina Flores, el pasado 15 de abril en Polanco.

La mujer fue capturada en Venezuela, tras una búsqueda internacional coordinada con Interpol y autoridades venezolanas.

Según el periodista Norberto Mazza, corresponsal en Venezuela para el medio Nmás, "la señora Erika María Guadalupe habría entrado a Venezuela vía Panamá el 16 de abril, es decir, un día después del asesinato".

Mazza destacó que fue la Fiscalía mexicana quien habría notificado que posiblemente podría entrar al país una señora de 63 años con ese nombre "y que le urgía, por lo menos, detenerla hasta que se iniciase la averiguación por cargos de asesinato de su nuera".

Gracias a esta aviso, la mujer fue arrestada en Caracas bajo la figura de desacato a la autoridad, medida que permitió a las autoridades venezolanas retenerla por al menos 48 horas hasta la recepción formal de la alerta roja.

⚠️ Imágenes sensibles | Así fue el ataque a balazos contra Carolina Flores, ex reina de belleza asesinada en Polanco: “¿Qué hiciste, mamá?”. El crimen habría sido cometido por su suegra, de acuerdo con información del periodista Carlos Jiménez.



“¡Qué hiciste, mamá!”, exclama el… pic.twitter.com/qhGqile9Pq — Milenio (@Milenio) April 23, 2026

Manejó hasta México para cometer el crimen

La investigación reveló que Erika "N" había salido desde Ensenada, Baja California, el sábado 11 de abril, manejando cerca de 2,826 kilómetros hasta la Ciudad de México, a donde llegó el 15 de abril, día del crimen.

En una grabación previa, la propia Herrera relató: "Veníamos en carro... salimos desde el sábado", detallando que hicieron varias paradas antes de llegar al departamento de la pareja.

Tras cometer el asesinato, la señalada dejó el arma en la cocina, tomó sus maletas y se fue del departamento en taxi.

Su hijo, quien estaba en el apartamento, no la detuvo y denunció los hechos hasta el día siguiente.

Actualmente, la detenida permanece bajo custodia de Interpol en Venezuela, en espera del proceso de extradición solicitado por el gobierno mexicano.