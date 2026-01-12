Colombiano Sebastián Ayala sufre accidente de tránsito

-

El cantante Sebastián Ayala protagonizó un fuerte accidente de tránsito con un bus de pasajeros.

OTRAS NOTICIAS: Funeral de Yeison Jiménez sería en el Movistar Arena de Bogotá

Según el representante de la música popular en Colombia el vehículo habría golpeado su vehículo, sacándolo fuera de la carretera. El conductor del vehículo de servicio público huyó tras el impacto.

El evento ocurrió el domingo 11 de enero, en el corredor vial que comunica a Landázuri (Santander) con el municipio de San Juanito (Meta), del país del sur.

El intérprete de éxitos como 'Mi decisión' y 'El bacán' confirmó el siniestro a través de sus redes sociales, donde reportó el estado de su equipo de trabajo.

"Nos accidentamos, por la gloria y gracia de Dios estamos bien, un bus nos sacó de la vía, estamos recopilando información para dar con la parada del bus de servicio público... tenemos dos personas de mi Aquino de trabajo hospitalizadas", explicó junto a un video donde se aprecia el daño material.

Dos integrantes de su staff fueron trasladados a centros asistenciales y permanecen hospitalizados bajo observación médica.

Esto se suma a la jornada de luto para el gremio, a solo horas después de confirmarse el fallecimiento de Yeison Jiménez en un accidente aéreo en Boyacá.

MIRA: