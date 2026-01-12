Funeral de Yeison Jiménez sería en el Movistar Arena de Bogotá

-

Los colombianos preparan el funeral de Yeison Jiménez, quien falleció en un trágico accidente aéreo el pasado 10 de enero, luego de que la avioneta en la que iba se precipitara a tierra.

El medio colombiano Noticias Caracol que las honras fúnebres al cantante serán el martes 13 de enero de 2026. Los fans podrán despedirlo en el Movistar Arena de Bogotá y será a partir de las 10:00 a. m.

Foto: Oficial.

El artista de la música ranchera será enterrado en la ciudad de Bogotá en el cementerio conocido como "Jardines del Recuerdo" junto a

Según fuentes consultadas por Noticias Caracol, Yeison sería sepultado en el cementerio Jardines del Recuerdo junto con Óscar Marín, asistente personal de Jiménez, quien también murió en el accidente aéreo.

Foto: The Music Joint Group

El accidente

Según el medio colombiano, Maximiliano Panqueba, administrador de la finca donde cayó la aeronave y testigo del hecho, relató que escuchó un sonido extraño.

"Lo único que pudimos observar fue que la avioneta venía a una baja altura. Ella hizo un giro hacia la derecha y cuando lo hace, se sintió un golpe duro, un primer estruendo, la avioneta se vino como hacia el piso y nuevamente hubo una aceleración que volvió y levantó vuelo, de ahí sí ya vino picada".

Las víctimas del accidente fueron el capitán Hernando Torres y Yeison Jiménez, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora".

Foto: instagram.

Él grabó el primer video conocido tras el accidente, donde se apreciaba a la avioneta en llamas. "Nosotros quedamos todos consternados, el susto es muy duro, es una situación muy triste para todos porque es un momento de mucha angustia, de no poder hacer absolutamente nada", señaló.

Videos registraron los momentos previos: dos planos del despegue que se convertirían en el último rastro visual de la aeronave antes del impacto. En otro video, el copiloto dejó registrado en sus redes sociales el ascenso de la avioneta, lo que sería su ruta hacia Marinilla, en Antioquia.

Desde el aeropuerto de Paipa hasta el punto del siniestro hay cerca de 2 kilómetros, un recorrido de aproximadamente un minuto y medio.