Reservas de combustible se mantienen estables pese a proyecciones de agotamiento

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El MEM descarta riesgo de desabastecimiento de combustible en Guatemala, pues indica que el país mantiene reservas estables por el ingreso constante de importaciones.

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El aumento sostenido en los precios de los combustibles, que ya ronda los Q44.95, según diputados, llevó a citación a autoridades del Ministerio de Energía y Minas (MEM) al Congreso.

Durante la citación, el MEM explicó los detalles de una tabla sobre agotamiento de existencias de combustibles, que habría iniciado desde el 24 de marzo.

Explicación del MEM de la tabla sobre agotamiento de existencias de combustibles a partir del 24 marzo durante citación en el Congreso. pic.twitter.com/SgXq0JBybL — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) March 26, 2026

Las proyecciones sobre el tiempo de duración de las reservas de combustible en Guatemala han generado dudas, luego de que los datos oficiales señalaran posibles fechas de agotamiento a partir de inicios de abril. Sin embargo, autoridades del MEM aseguraron que no existe riesgo de desabastecimiento en el país.

“ No hay ninguna duda, hasta ahorita no hay ningún riesgo evidente para nosotros ” Erwin Barrios , Viceministro MEM

En ese escenario, el viceministro de Hidrocarburos, Erwin Barrios, explicó que la tabla presentada corresponde a un cálculo dinámico que se actualiza diariamente con base en el consumo y el ingreso constante de nuevos cargamentos. En ese sentido, aclaró que los días estimados de inventario no representan una fecha definitiva de escasez.

"Esta es una tabla dinámica. Esta se alimenta todos los días. Y los datos que usted mira ahí son más o menos promedio; o sea, si hay un combustible que tiene 20 días, mañana parte, se mueve porque se consume, pero llegan nuevas embarcaciones. Entonces, normalmente va a tener 20 días de reserva", indicó y añadió que, aunque el combustible se consume de forma continua, también ingresan nuevas embarcaciones que permiten mantener un nivel estable de reservas.

El MEM descarta riesgo de desabastecimiento de combustible en Guatemala. (Imagen: MEM)

Afectados por el precio internacional

En cuanto al comportamiento de los precios, el viceministro señaló que el mercado internacional atraviesa un periodo de alta volatilidad, influenciado por el conflicto armado en Irán. Explicó que, aunque el precio del petróleo crudo, ha mostrado cierta tendencia a la baja, los combustibles derivados han registrado incrementos.

"El precio de combustible es volátil y en estos días ha estado al alza. El WTI (West Texas Intermediate) ha manifestado una tendencia a la baja, pero los derivados han manifestado una tendencia en general al alza. No somos capaces de adivinar, pero creemos que mientras esté el conflicto, tendremos mucha incertidumbre sobre el precio", explicó.

Al ser consultado si esta problemática repercutiría aún más los precios del combustible en Guatemala, advirtió que mientras sigan los ataques a instalaciones petroleras y refinerías, pueden provocar escasez en el mercado internacional, lo que a su vez impulsa el aumento de precios. Sin embargo, mencionó que a nivel nacional ya existen propuestas en el Legislativo para mitigar el impacto económico, entre ellas la posibilidad de implementar subsidios.

“ Las medidas nacionales ya están planteadas, están en varias propuestas en el legislativo y esperemos que puedan concretar alguna ” Erwin Barrios , Viceministro MEM

"Porque lo externo es que, mientras haya conflicto y sigan atacando las estaciones de refinerías y producción de petróleo, la escasez produce incremento de precios. Ahora, las medidas nacionales ya están planteadas, están en varias propuestas en el legislativo y esperemos que puedan concretar alguna. Nosotros apoyamos lo que es el subsidio."

Además, reiteró que el abastecimiento de combustible en Guatemala está garantizado, pues el país importa principalmente desde Estados Unidos. "No hay ninguna duda, hasta ahorita no hay ningún riesgo evidente para nosotros. Recuerde que nuestro combustible normalmente viene de Estados Unidos", indicó.

El alza de precios responde al conflicto internacional y la volatilidad del mercado. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

El viceministro también aclaró que la tabla difundida corresponde a datos generados a partir del 24 de marzo, y que, aunque existen comparaciones con registros previos, estos mantienen comportamientos similares.

La citación se desarrolló ese jueves 26 de marzo con diputados de la bancada VOS en el Congreso.