Finca El Cafetal y Los Albores, un paraíso escondido en la Sierra de las Minas

-

Vive una aventura todoterreno explorando cascadas, cuevas y naturaleza en la finca El Cafetal y Los Albores, en la Sierra de las Minas.

Si estás en busca de nuevas aventuras y de conocer lugares paradisíacos rodeados de naturaleza, en compañía de amigos o familia, el lugar ideal se encuentra en la Sierra de las Minas.

La aldea Los Albores guarda un tesoro turístico, pero debes tener en cuenta que a este sitio solo se puede llegar en carros todoterreno o en motocicleta, pues el camino es de terracería. Se trata de la finca El Cafetal y Los Albores, en San Agustín Acasaguastlán, El Progreso.

Desde el mirador se puede apreciar el área boscosa y el resto las áreas urbanas de San Agustín Acasaguastlán. (Foto: Silvia Roca/Colaboradora)

"La mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos es un planeta en el que puedan vivir", dijo el vecino Ángel Espino.

El cafetal es una experiencia para convivir con amigos y familia en la naturaleza y área boscosa en la Sierra las Minas. Contiene agua natural y cascadas para darte un chapuzón.

También hay cuevas, las cuales puedes explorar para vivir aventuras increíbles.

Cada parte del recorrido deja asombrados a los visitantes. (Foto: Silvia Roca/Colaboradora)

"Si te gustan las siembras, los animales, la adrenalina y la naturaleza, te recomiendo que visites este lugar", dijo Espino.

Además, existe el lugar llamado Los Albores, que para entrar piden una colaboración de Q5 por visitante, y así brindarles el recorrido con un grupo máximo de 10 personas, pero para eso necesitan de un guía, al cual se le cancelan de Q75 a Q100.

Esto se maneja con reservación de dos días antes de la visita; el número de contacto es 4671 5340, y atiende Merlín Oliva.

En el sitio también se encuentran cuevas que pueden ser exploradas. (Foto: Silvia Roca/Colaboradora)

El recorrido

El paseo incluye pasar por la tienda Flor de Café, las cavernas, el cerrito Cara de Mono, la cueva de Las Iguanas y las pozas.