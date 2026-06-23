Combustibles alcanzan sus precios más bajos en mes y medio

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Desde el pasado 19 de mayo los combustibles han disminuido más de Q6.00 por galón en el área metropolitana.

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Los precios de referencia de los combustibles en el área metropolitana alcanzaron esta semana sus niveles más bajos del último mes y medio, de acuerdo con la actualización publicada por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) para la modalidad de autoservicio.

Según los datos correspondientes al 23 de junio de 2026, la gasolina superior se cotiza en Q32.14 por galón, la gasolina regular en Q31.14 y el diésel en Q27.30.

Los tres combustibles registran una tendencia descendente en comparación con los precios observados desde mediados de mayo, asimismo, la disminución ha sido sostenida en las últimas semanas.

El 19 de mayo, la gasolina superior se ubicaba en Q38.64 por galón, la regular en Q37.64 y el diésel en Q33.96.

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Esto significa que en un mes y medio la gasolina superior acumula una reducción de Q6.50 por galón, la regular también registra una caída de Q6.50 y el diésel presenta la mayor disminución, con una baja acumulada de Q6.66 por galón.

Los precios comenzaron a descender el 26 de mayo, cuando la gasolina superior pasó a Q37.35 por galón, la regular a Q36.35 y el diésel a Q33.26.

Posteriormente, el 2 de junio se observó una caída más pronunciada, con valores de Q33.91 para la superior, Q32.91 para la regular y Q30.64 para el diésel.

Aunque el 9 de junio se registró un ligero repunte en los precios, la tendencia volvió a ser descendente la semana siguiente.

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El 16 de junio, la gasolina superior se situó en Q33.85, la regular en Q32.85 y el diésel en Q30.25, hasta alcanzar los niveles reportados este 23 de junio.

El MEM precisó que estos montos corresponden a precios de referencia para estaciones de servicio en modalidad de autoservicio y ya incorporan el subsidio temporal aprobado por el Gobierno.

El apoyo estatal contempla un descuento de Q5.00 por galón para las gasolinas superior y regular, mientras que para el diésel el subsidio asciende a Q8.00 por galón.

Para financiar esta medida, el Congreso de la República aprobó una ampliación presupuestaria de Q2,000 millones destinada al apoyo social de los carburantes.