Trump no descarta el envío de tropas terrestres de EE. UU. a Irán

-

Donald Trump también indicó que habrá nueva "gran ola" de ataques contra Irán.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este lunes que no dudaría en enviar tropas terrestres a Irán si fuera necesario, esto luego de haber lanzado el pasado sábado en conjunto con Israel una guerra a gran escala contra Irán.

Aunque por el momento la ofensiva se ha centrado en ataques con misiles y bombas, Trump se negó a descartar el envío de tropas terrestres, una opción considerada en general mucho más arriesgada en términos de posibles bajas.

"No me acobardo respecto a tropas en el terreno, como todos esos presidentes que dicen: 'No habrá tropas en el terreno'. Yo no digo eso", declaró Trump al New York Post, en una de las varias breves entrevistas que ha concedido desde que lanzó la operación contra Irán.

"Gran ola" de ataques

Trump anticipó también una escalada durante una entrevista con CNN este lunes.

"Ni siquiera hemos empezado a golpearles con fuerza. La gran ola todavía no ha llegado. Está por llegar", dijo al canal estadounidense, sin dar más detalles.

Estados Unidos e Israel han atacado hasta ahora cientos de objetivos en todo Irán, incluidos los misiles, la Armada y los centros de mando de la república islámica.

Cuatro militares estadounidenses murieron y tres cazas fueron derribados, oficialmente por fuego amigo, según anunció el ejército.

Irán ha lanzado misiles contra Israel, así como bases estadounidenses en la región y objetivos en países árabes vecinos —Baréin, Jordania, Kuwait, Catar y Emiratos Árabes Unidos—, algo que Trump calificó como "la mayor sorpresa".

| URGENTE: Misiles iraníes apuntan a Jerusalén y el ejército israelí lanza intercepciones. pic.twitter.com/2AIqrM4SDu — Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 1, 2026

*Con información de AFP