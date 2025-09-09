Comenzará análisis del Presupuesto 2026 en el Congreso

-

El pleno de diputados conoció este martes 9 de septiembre la solicitud del Gobierno para el Presupuesto nacional de 2026.

La Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso podrá comenzar con el estudio de la propuesta de Presupuesto General de la Nación para 2026, ya que el pleno de diputados conoció la iniciativa correspondiente.

Con ello, se iniciará el proceso para establecer la viabilidad de otorgar al Gobierno Q163,783.4 millones para el siguiente ejercicio fiscal.

Con la lectura de la iniciativa 6625, que contiene el proyecto de Presupuesto 2026, se inicia el proceso para aprobar el plan de gastos del Gobierno. (Foto: Wilder López/Soy502)

Julio Héctor Estrada, presidente de la citada sala, informó que una vez se reciba el proyecto, se definirá el mecanismo de análisis y el cronograma para escuchar los argumentos, tanto del Ejecutivo como de otras entidades que reciben fondos estatales.

Asimismo, se prevé discutir el plan de gastos con tanques de pensamiento, para conocer sus opiniones y recomendaciones.

Un detalle destacado es que varios sectores ya plantearon una postura en rechazo a la cantidad de recursos que pide el Gobierno, pues, entre otros aspectos, solicita un aumento de casi Q9 mil millones, en comparación con el techo vigente, el cual asciende a Q154,836.6 millones.

Q9 millardos aproximadamente es el aumento que plantea el Gobierno para el Presupuesto 2026.

La repartición

El proyecto de Presupuesto 2026 llegó al Congreso el pasado 1 de septiembre y en el texto que será objeto de estudio se plantea que el gasto se dividiría de la siguiente manera:

Funcionamiento : Q113,237.3 millones

: Q113,237.3 millones Inversión :Q28,716.1 millones

:Q28,716.1 millones Pago de deuda: Q21,829.9 millones

En cuanto al dinero necesario para financiar tales rubros, se prevé recaudar Q119,762.8 millones en impuestos y Q5,915.9 millones procederían de préstamos en el extranjero. Otros Q27,598.9 millones saldrían de la colocación de bonos del Tesoro.

Este último es uno de los temas que más ha generado rechazo, pues se trata de la "deuda que sale más cara" y varios diputados cuestionaron la gestión que se hizo este año con tales recursos.

El Ejecutivo busca colocar el próximo año unos Q2 mil millones más en bonos del Tesoro, en comparación con 2025. (Foto: Archivo/Soy502)

Las instituciones con más fondos

Aunque en el proyecto de Presupuesto se plantean aumentos en la asignación para la mayoría de ministerios y secretarías, hay cuatro entidades que tendrían las alzas más significativas:

Ministerio de Desarrollo Social - pasaría de Q2,879.9 millones a Q4,100 millones (aumento del 42.4%)

Ministerio de Relaciones Exteriores - pasaría de Q980 millones a Q1,250.4 millones (aumento del 27.6%)

Contraloría General de Cuentas - pasaría de Q665 millones a Q950 millones (aumento del 42.9 %)

Comisión Nacional contra la Corrupción - pasaría de Q11.5 millones a Q26.5 millones (aumento del 130.4%)

Según la iniciativa 6625, que contiene la propuesta del plan de gastos, estos son los fondos que se requieren para cada institución: