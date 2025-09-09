Piden a Neto Bran socializar los efectos de paso a desnivel en cuchilla de El Milagro

-

La Municipalidad de Mixco espera comenzar a construir un nuevo paso a desnivel en diciembre próximo y los trabajos durarían por lo menos dos años.

Mientras se acerca la fecha prevista para el inicio de la construcción del paso a desnivel en la cuchilla de la colonia El Milagro, en la zona 6 de Mixco, han surgido más dudas y preocupaciones en la población por el impacto vial de los trabajos.

De acuerdo con la municipalidad mixqueña, la obra gris comenzaría en diciembre próximo, en la bifurcación entre El Milagro y Ciudad Quetzal, en San Juan Sacatepéquez.

Durante dos años, aproximadamente, el tránsito vehicular se vería afectado en ese sector. Sin embargo, el impacto iría más allá, según las proyecciones de las autoridades, quienes ya adelantaron que varios municipios tendrían que buscar rutas alternas para llegar a la capital.

El tiempo en el tráfico se incrementaría por lo menos dos horas, mientras se edifica el paso a desnivel entre El Milagro y Ciudad Quetzal, según las autoridades de Mixco. (Foto: Archivo/Soy502)

Roger Escalante, de la Entidad Mixqueña de Transporte (Emixtra), indicó que desde hace tres meses se instituyeron mesas técnicas intermunicipales para abordar la situación.

No obstante, un alcalde ha criticado que no sea el propio Neto Bran quien esté socializando el proyecto con sus homólogos.

El alcalde de Mixco, Neto Bran, fue criticado por uno de sus colegas, debido a "la falta de información" sobre el nuevo paso a desnivel que busca construir. (Foto: FB)

Pide información

El jefe edil de San Juan Sacatepéquez, Juan Carlos Pellecer, habló del tema durante una rueda de prensa e hizo un llamado público a Bran para que "dialogue" con todos los alcaldes del área.

"Hay que encontrar una alternativa de salida para no entorpecer y dejar a nuestras comunidades aisladas", dijo el funcionario, y aseguró que la construcción del nuevo paso a desnivel representaría inconvenientes no solo para los vecinos de Mixco y San Juan Sacatepéquez, sino también para las siguientes jurisdicciones:

San Raymundo

San Pedro Sacatepéquez

Chuarrancho

Adicionalmente, se impactaría a algunos municipios de la ribera del Motagua de Baja Verapaz, que usan la ruta nacional y departamental para movilizarse hacia distintos puntos.

Pellecer evitó pronunciarse acerca de los posibles beneficios una vez esté en funcionamiento la estructura, e indicó que lo importante ahora es tratar de minimizar las afectaciones para los usuarios de la carretera.

“ Si el alcalde (Neto Bran) va a continuar con el proyecto, nos gustaría que se tomara la molestia de contarnos ” Juan Carlos Pellecer, alcalde de San Juan Sacatepéquez

"Por cuenta propia"

De acuerdo con el jefe edil, hasta ahora, su comuna conoce del proyecto por la información que el mixqueño ha ofrecido a través de las redes sociales.

Además, hizo ver que, aunque "no tenemos ninguna notificación por parte del alcalde (Neto Bran)", se han empezado a analizar algunas vías alternas para los vecinos que deben viajar a la Ciudad de Guatemala.

5 municipios del departamento de Guatemala se verían afectados durante la construcción del nuevo paso a desnivel de Mixco, según el alcalde de San Juan Sacatepéquez.

En ese marco, habló sobre la necesidad de hacer "una reparación de urgencia a la carretera que sale de San Raymundo, pasa por Chuarrancho y llega a la zona 6" capitalina.

"En esa ruta hay trechos que están impasables; también se tiene que tener seguridad, porque se expondría la gente a salir ahí", mencionó.

También se refirió a la posibilidad de instalar un puente bailey en la aldea Chillaní, en San Pedro Sacatepéquez, y abrir un tramo que lleve también a la zona 6 de Guatemala. Empero, afirmó que se "requiere buena voluntad" para ejecutar esas obras y así brindar opciones a la población que necesita llegar a la capital.

Este es el tipo de estructura que se propone para habilitar una ruta alterna que vaya desde San Pedro Sacatepéquez hasta la zona 6 capitalina. (Foto: Archivo/Soy502)

Pellecer aseguró que se está esperando la comunicación del gobierno local de Mixco, pero hizo ver que "al final, si nos habla o nos habla, a la hora que él comience a tapar, tenemos que buscar la forma de habilitar las rutas".

A pesar de ello, el jefe edil remarcó que la información es importante, "porque se va a tocar una ruta nacional y departamental".

Juan Carlos Pellecer, alcalde de San Juan Sacatepéquez, criticó la forma en que Neto Bran está gestionando la construcción del paso a desnivel en la cuchilla de El Milagro. (Foto: FB)

Reuniones son con PMT

Ante las críticas por la forma en que se ha gestionado la situación, el jefe de Emixtra indicó que el gobierno municipal sí ha socializado el proyecto, pero confirmó que no se han previsto reuniones con los alcaldes.

Los encuentros para analizar posibles vías alternas se han llevado a cabo con los directores de las policías municipales de Tránsito (PMT), dijo Escalante, y agregó que cada una de esas entidades ha colaborado en la creación del plan que se espera hacer público una vez comiencen los trabajos para el paso a desnivel.

"El alcalde (Neto Bran) nos ha dado la instrucción directamente a nosotros (Emixtra) para generar este tipo de reuniones. Yo me imagino que cada director informa a sus alcaldes lo que se ha ejecutado", expresó el entrevistado.

Agregó que, producto de los acuerdos alcanzados, se requirió a la empresa a cargo del proyecto colocar la debida señalización en cada ruta alterna que se habilite. Tales charlas se llevan a cabo con las PMT de los siguientes puntos, según Escalante:

San Juan Sacatepéquez, Guatemala

San Pedro Sacatepéquez, Guatemala

San Raymundo, Guatemala

San Lucas Sacatepéquez, Sacatepéquez

Santiago Sacatepéquez, Sacatepéquez

El proyecto

Según la información consignada en el portal electrónico de Guatecompras, el paso a desnivel que planea edificar la Municipalidad de Mixco iría desde la diagonal de la 13 avenida de Lo de Bran I hasta la diagonal de la ruta departamental 5 (RD-5), en la zona 6 de ese municipio.

Se trata de uno de los entronques que genera más tráfico en el sector, por la incorporación de vehículos procedentes de Ciudad Quetzal y El Milagro, entre otras colonias, sin contar con quienes llegan de municipios aledaños.

El proyecto tendrá un costo de Q61.9 millones y el contrato le fue adjudicado a la empresa Servicios de Ingeniería, Seringe. Para cubrir la inversión, Bran informó sobre un préstamo que fue otorgado a la comuna por un banco del sistema.

En total, se habrían recibido Q70 millones, de los cuales ya se desembolsaron Q12.3 millones para pagar un anticipo a la constructora.

De acuerdo con lo previsto, así sería el paso a desnivel que busca mermar el embotellamiento en la mencionada zona: