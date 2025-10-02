Comic-Con Guatemala 2025: horario, fechas, precios y actividades

-

Más de 20 mil asistentes se esperan en la Comic-Con Guatemala 2025, el evento geek más grande del país.

La Comic-Con Guatemala regresa en su 11 edición, y asegura ser la más impactante hasta ahora.

Los días 4 y 5 de octubre, el Parque de la Industria se transformará en el punto de reunión más grande del país para los seguidores del cómic, el cine, el anime, los videojuegos y todo lo relacionado con la cultura pop.

La Cómic-Con Guatemala 2025 asegura ser la más impactante hasta ahora. (Foto: Sandra Sebastián/Colaboradora)

Durante este fin de semana, los asistentes podrán ingresar a una atmósfera llena de actividades interactivas, experiencias temáticas y la posibilidad de conocer en persona a actores y actrices de renombre internacional.

Las puertas abrirán ambos días desde las 9:00 hasta las 20:00 horas.

Entre las actividades más destacadas habrá 18 experiencias inmersivas inspiradas en superhéroes y personajes icónicos. Concursos de cosplay, donde los disfraces más creativos desfilarán en la pasarela.

Además, realizarán competiciones de Dance Cover K-POP, en formato individual y grupal. También torneos de videojuegos, con inscripciones completamente gratuitas y premios en efectivo para los ganadores.

Comic-Con regresa con estrellas internacionales y sorpresas para todos. (Foto: Sandra Sebastián/Colaboradora)

Para quienes aman coleccionar, 64 tiendas independientes estarán distribuidas por todo el recinto.

Este año, los boletos bajaron de precio y ofrecen paquetes para que toda la familia pueda unirse a esta gran celebración, que además coincide con las celebraciones del Día del Niño.

Las entradas estarán disponibles en taquilla los días del evento.

Con más de 20 mil asistentes esperados, Comic-Con Guatemala se consolida como el evento geek más importante del país. Un espacio donde los crossovers no solo ocurren en la ficción, sino que se viven en carne propia.

Un espacio donde los crossovers no solo ocurren en la ficción, sino que se viven en carne propia. (Foto: Sandra Sebastián/Colaboradora)

Invitados internacionales

Sean Gunn, reconocido por su papel de Kraglin en Guardianes de la Galaxia.

Corbin Bleu, estrella de High School Musical.

Carlos Villagrán, Quico de El Chavo del 8.

Juan Carlos Tinoco, voz oficial de Thanos en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Mario Arvizu da vida a Skipper en Madagascar.

Romina Marroquín, voz de Anna en Frozen y Rapunzel.

Emilio Treviño, quien interpreta a Miles Morales en Spider-Man.

Carlos Segundo, actor de voz de Piccolo en Dragon Ball Z.

Shirahime, reconocida cosplayer internacional.

Precios