Cómic de "Superman #1" aparece intacto y rompe récord en subasta

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
25 de noviembre de 2025, 10:00
Los hermanos encontraron la pieza histórica mientras limpiaban el ático. (Foto: X)

Los hermanos no imaginaban que su casa guardaba un tesoro.

Recientemente, tres hermanos originarios de California, Estados Unidos, vivieron un acontecimiento tan improbable como increíble, el cual les ha cambiado la vida.

La madre de los jóvenes coleccionó cómics durante gran parte de su vida. (Foto: X)
Durante décadas, su madre se dedicó a coleccionar cómics y siempre les hablaba a sus hijos de ello con orgullo, aunque no se habían interesado en ver cuáles conservaba hasta ahora.

Sin esperar nada extraordinario, decidieron subir y buscar durante horas, encontrando un tesoro que los haría millonarios: un ejemplar de Superman #1.

La historieta recibió una calificación de 9 por su excelente estado. (Foto: X)
El cómic está tan bien conservado a sus 86 años de lanzamiento que la CGC, la entidad que certifica el estado de las historietas, la puntuó con un 9.

Los hermanos no perdieron el tiempo y decidieron subastarlo, alcanzando la impresionante cifra de casi Q73 millones.

Conoce los cómics más caros de la historia. (Foto: X)
Los cómics más caros de la historia

  • Superman #1 (DC, 1939): Q73 millones
  • Action Comics #1 (DC, 1938): Q48 millones
  • Amazing Fantasy #15 (Marvel, 1962): Q28.8 millones
  • Captain America Comics #1 (Timely/Marvel, 1941): casi Q25 millones
  • Marvel Comics #1 (Timely, 1939): Q19.4 millones
  • Batman #1 (DC, 1940): Q17.7 millones

