Cómic de "Superman #1" aparece intacto y rompe récord en subasta

Los hermanos no imaginaban que su casa guardaba un tesoro.
Recientemente, tres hermanos originarios de California, Estados Unidos, vivieron un acontecimiento tan improbable como increíble, el cual les ha cambiado la vida.
Durante décadas, su madre se dedicó a coleccionar cómics y siempre les hablaba a sus hijos de ello con orgullo, aunque no se habían interesado en ver cuáles conservaba hasta ahora.
Sin esperar nada extraordinario, decidieron subir y buscar durante horas, encontrando un tesoro que los haría millonarios: un ejemplar de Superman #1.
El cómic está tan bien conservado a sus 86 años de lanzamiento que la CGC, la entidad que certifica el estado de las historietas, la puntuó con un 9.
Los hermanos no perdieron el tiempo y decidieron subastarlo, alcanzando la impresionante cifra de casi Q73 millones.
Los cómics más caros de la historia
- Superman #1 (DC, 1939): Q73 millones
- Action Comics #1 (DC, 1938): Q48 millones
- Amazing Fantasy #15 (Marvel, 1962): Q28.8 millones
- Captain America Comics #1 (Timely/Marvel, 1941): casi Q25 millones
- Marvel Comics #1 (Timely, 1939): Q19.4 millones
- Batman #1 (DC, 1940): Q17.7 millones