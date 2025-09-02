"Elevado y desfinanciado", el análisis del Presupuesto 2026 presentado en el Congreso

-

Congresistas advierten que habrá un debate técnico y político para revisar el presupuesto.

Analistas e integrantes de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República advierten que el presupuesto, al tener una alta cifra en endeudamiento, podría generar una amplia discusión para su aprobación e incluso puede ser técnica y políticamente inviable.

El ministro de Fianzas Públicas, Jonathan Menkos, acudió este lunes 1 de septiembre al Congreso de la República para entregar el proyecto de Presupuesto 2026, el cual tiene como techoun monto de Q163,783.4 millones.

Luego de hacer una revisión al documento que fue entregado al legislativo, se confirmó que el Gobierno espera financiar ese monto presupuestario con Q33,514,8 millones en deuda pública.

El proyecto de presupuesto 2026 fue presentado por el ministro de Finanzas Públicas en el Congreso de la República. (Foto: Archivo / Soy502)

También destaca que para el próximo año se contempla que Q21,829.9 millones sean asignados a los Servicios de la deuda pública.

Esto significa que el 13.33% del monto total del presupuesto del próximo año sería destinado para pagar deuda adquirida en años anteriores.

Erick Coyoy, economista e investigador de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), indicó que el monto del endeudamiento es uno de los aspectos que llama la atención.

"Realmente es un problema estructural de Guatemala: el presupuesto es bajo, como dice el ministro de Finanzas Públicas, lo cual es correcto, pero hay que tomar en cuenta que los ingresos fiscales de Guatemala también son los más bajos de la región", indicó el experto.

Agregó que "mientras no se resuelva el problema de cómo aumentar los ingresos, no es sostenible tratar de aumentar el gasto por la vía de endeudamiento".

"En algún momento se va a comprometer la capacidad de pago de la deuda, si es que se sigue con este ritmo de endeudamiento. El mismo Fondo Monetario Internacional este año, en junio, cuando presentó el informe de su evaluación que hicieron al país, recomienda que el déficit fiscal ya debe empezar a reducirse", acotó Coyoy.

Congresistas consideran que el proyecto de presupuesto es alto y desfinanciado. (Foto: Archivo / Soy502)

Agregó que ya es notable que los intereses que se pagan en deuda son altos, pues es más del 13 del total del monto del presupuesto y está arriba de casi todos los ministerios.

El economista afirmó que "no es sostenible pretender que el déficit fiscal siga arriba del 3%" y comentó que "es un tema que el Congreso tendrá que tomar en consideración para no comprometer la capacidad de pago del país".

En la Comisión de Finanzas

Integrantes de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República concordaron en que es un proyecto presupuesto con un monto alto.

Orlando Blanco, diputado de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), indicó que le parece "un presupuesto elevado y desfinanciado".

"Cada vez se incrementa la brecha de lo destinado a inversión y al funcionamiento. El 70% del presupuesto para el próximo año será para funcionamiento y el 17% para inversión y ya casi un 14% para pago de deuda", comentó el legislador.

Agregó que a su criterio el Estado de Guatemala no debería de seguirse endeudándose por tres factores, el primero son los Q34 mil millones de recursos que, explica, hay en caja, segundo la proyección de cierre de la Ejecución del Presupuesto actual es del 93.5%, por lo que no se ejecutará Q13 mil millones; y tercero que el ritmo de crecimiento de la recaudación tributaria va por el 9.3%.

El Gobierno espera que una quinta parte del presupuesto de finencie con deuda pública. (Foto: Archivo / Soy502)

"Si usted está recaudando más, tiene más de 34 mil millones en caja y bancos, y va a subejecutar Q13 mil millones, no hay justificación para que usted se siga endeudando", aseguró Blanco.

Mientras que Inés Castillo, de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y también miembro de la Comisión de Finanzas Públicas, indicó que para él "es un presupuesto muy alto" y que llama la atención que están pidiendo más dinero y la ejecución es muy baja.

"Creo que no tienen la solvencia política de estar pidiendo más presupuesto. Entonces eso va a ser sujeto a discusión y debate en el Congreso de la República, ténganlo por seguro", afirmó el congresista.

Castillo consideró que "el presupuesto es inviable técnica y políticamente" por lo que aseguró que habrá una discusión amplia y profunda en el seno de la Comisión de Finanzas Públicas para determinar si el proyecto es aprobado, improbado o modificado.