Comienza la venta de boletos del tour de Drake Bell en Guatemala

La estrella promete un concierto lleno de nostalgia y buena música.
El actor y cantante estadounidense, conocido por formar parte del elenco estelar de la serie infantil de Nickelodeon, llega por primera vez a Guatemala con su Latam tour.
Prepárate para una noche llena de energía, nostalgia y los éxitos que marcaron a toda una generación, desde sus sencillos clásicos de Drake & Josh hasta sus más recientes lanzamientos.
La cita con Drake Bell es el 11 de diciembre en el Teatro Lux, ubicado en la 6 Avenida 11-02, Zona 1, Ciudad de Guatemala. La preventa de boletos ya ha comenzado y puedes adquirirlos a través de fanaticks.live por Q610.
El repertorio de Drake combina éxitos de su carrera televisiva con canciones musicales, por lo que promete ser un concierto lleno de nostalgia, energía y conexión con el público.
Carrera
Como músico, Bell coescribió e interpretó el tema principal de Drake & Josh, I found a way, obtuvo siete Kids Choice Awards por su papel estelar en la serie y en 2005 publicó su primer álbum independiente, Telegraph.