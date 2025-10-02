¡Crearían nuevos delitos! Comienza análisis de propuestas para ley antimaras

-

En el Congreso se busca construir una ley, con nuevos delitos y sanciones más severas, para combatir a las maras.

OTRAS NOTICIAS: Karina Paz anuncia amparo contra reformas a Ley del Medio Ambiente

La comisión presidencial que analizará el contenido de la ley antimaras que se impulsa en el Congreso celebró su primera reunión este jueves 2 de octubre.

El presidente del Legislativo, Nery Ramos, encabeza esa instancia, e informó que se citará a autoridades de la Policía Nacional Civil, Ministerio de Gobernación y Ministerio Público, entre otras, para conocer sus aportes sobre el tema.

El parlamentario recordó que la comisión estará vigente durante 30 días, lapso en el cual se busca construir una normativa que tenga un "abordaje integral al fenómeno de las maras o pandillas". Esto incluiría, inclusive, la tipificación de nuevos delitos.

La comisión presidencial de la cual se espera que surja la ley antimaras se creó mediante un acuerdo difundido este 1 de octubre. (Foto: Congreso)

Reformarían varias leyes

Entre los aspectos que se empezaron a discutir en torno a la ley antimaras figuró la necesidad de modificar varias normativas, con el fin de endurecer sanciones para delitos que se atribuyen a los citados grupos criminales.

De esa cuenta, se habló sobre la posibilidad de aplicar cambios a los siguientes textos:

Código Penal

Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos

Ley contra la Delincuencia Organizada

Ley de Terminales Móviles

Ley del Régimen Penitenciario

Además, se planteó la trascendencia de fortalecer la prevención y sanción por el reclutamiento de menores para actividades delictivas, asociación de pandillas, inclusive, a nivel internacional, por mencionar algunas situaciones.

Varios bloques designaron a sus representantes en la comisión presidencial que discutirá la ley antimaras. (Foto: Congreso)

No solo declaratoria de terroristas

Tras finalizar la junta, Ramos indicó que se busca terminar con "el acecho diario de estas estructuras de crimen organizado" hacia la población, y destacó que para ello no basta la declaratoria de terroristas.

"Las reformas y los nuevos delitos es donde está la importancia de aprobar una ley de combate frontal a las pandillas en Guatemala", dijo.

La próxima reunión de diputados, en el marco de esta comisión, se programó para el próximo 8 de octubre; sin embargo, hay equipos técnicos que trabajarán diariamente, se informó.