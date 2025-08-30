Actividades por la Feria de Independencia en Xela 2025

Eventos cívicos, deportivos y conciertos son algunas de las actividades que iniciarán desde el 6 de septiembre.

La primera será la presentación de la Orquesta Sinfónica Municipal y la marimba Chapinlandia en el Teatro Municipal de Xela, para cerrar con broche de oro con la banda de rock nacional, Alux Nahual.

"Nuestro objetivo es crear diversión y distracción para todos los vecinos. Los conciertos son gratuitos, esperamos que sea realmente una fiesta para celebrar la independencia del país", comentó Carlos López, presidente de dicha comisión.

Alux Nahual es uno de los grupos emblemáticos que se presentará. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Sábado 6 de septiembre, desde las 9:00 de la mañana.

Domingo 7 de septiembre, 16 horas.

Miércoles 10 de septiembre, 16:00 horas.

Viernes 12 y viernes 19, desde las 8 horas.

Fm de Zacapa entretendrá al público en el parque central de la Ciudad de Los Altos. (Fotos: Oswaldo Cop/Colaborador)