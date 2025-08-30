Actividades por la Feria de Independencia en Xela 2025

La comisión de Diversiones Populares de la Municipalidad de Quetzaltenango ha preparado una serie de actividades para la entretención de la población y visitantes durante las fiestas de independencia.
Eventos cívicos, deportivos y conciertos son algunas de las actividades que iniciarán desde el 6 de septiembre.
La primera será la presentación de la Orquesta Sinfónica Municipal y la marimba Chapinlandia en el Teatro Municipal de Xela, para cerrar con broche de oro con la banda de rock nacional, Alux Nahual.
"Nuestro objetivo es crear diversión y distracción para todos los vecinos. Los conciertos son gratuitos, esperamos que sea realmente una fiesta para celebrar la independencia del país", comentó Carlos López, presidente de dicha comisión.
Prepárate para festejar a lo grande
Sábado 6 de septiembre, desde las 9:00 de la mañana.
- Campeonato de Boxeo Femenino de Independencia, Complejo Deportivo de Quetzaltenango.
Domingo 7 de septiembre, 16 horas.
- Concierto de Gala Orquesta Sinfónica Municipal y Marimba Chapinlandia, Teatro Municipal de Quetzaltenango.
Miércoles 10 de septiembre, 16:00 horas.
- Presentación cultural arte y música.
- Marimba de Conciertos Municipal y Grupo Kalua, Teatro Municipal de Quetzaltenango.
Viernes 12 y viernes 19, desde las 8 horas.
- Copa Interestatal futbol y Baloncesto, Complejo Deportivo de Quetzaltenango.
Viernes 12 de septiembre, 15 horas.
- Encienden antorchas, se contará con un convite, música de marimba, interior de la Municipalidad de Quetzaltenango.
Sábado 13 de septiembre, 18 horas.
- Concierto Xelafer.
- Grupo Rana y Grupo la Tropa, Parque Central.
Domingo 14 de septiembre, 20 horas.
- Concierto de independencia.
- Banda FM de Zacapa, Parque Central.
Viernes 19 de septiembre, 20 horas.
- Súper concierto Xelafer 2025 y Alux Nahual, Parque Central.