Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Quinceañera celebra su fiesta con tradicional convite en Quetzaltenango

  • Por Susana Manai
29 de agosto de 2025, 15:36
Los usuarios resaltaron la importancia de preservar las tradiciones y el significado de incorporarlas en celebraciones familiares. (Imagen: captura de pantalla/Tiktok)

Los usuarios resaltaron la importancia de preservar las tradiciones y el significado de incorporarlas en celebraciones familiares. (Imagen: captura de pantalla/Tiktok)

La temática de esta fiesta de XV años se volvió viral en redes sociales. 

TE PUEDE INTERESAR: Convite 16 de Julio: danza, color y fe en Huehuetenango. 

En Guatemala, los convites forman parte de las festividades más representativas de cada región.

El convite de San Pedro Jocopilas fue declarado como Patrimonio Cultural Intangible de la Nación. (Foto: Ministerio de Cultura y Deportes)
El convite de San Pedro Jocopilas fue declarado como Patrimonio Cultural Intangible de la Nación. (Foto: Ministerio de Cultura y Deportes)

Se caracterizan por recorridos con música en vivo y la participación de grupos de bailarines que utilizan disfraces, trajes llamativos y máscaras, tradición que suele estar ligada a ferias patronales y celebraciones comunitarias.

Quinceañera se hace viral

Esta práctica cultural fue elegida por Kristel, una joven de El Palmar, Quetzaltenango, para celebrar su fiesta de XV años el pasado 23 de agosto. 

@jenerxsx Otra perspectiva de los XV de Kristel @diamantes de esquipulas @LOS INCOMPARABLESN.E Sas. #xv #viral #fiesta #cumpleañostiktok #convites ♬ sonido original - AlexanderInsuperable (❤️M)

La celebración contó con la participación del grupo Conviteros Diamantes de Esquipulas, según informó la cuenta Pasión Convitera en redes sociales. 

@pasionconvitera La quinceañera que festejó su cumpleaños con un convite Kristel Ajca Ixcoy en Quetzaltenango Guatemala #feria #quiche #pasionconvitera #Night #musica #confitera #gt #marimba #convite #guatemala #party #fiesta #guatemala #music #pasion #baile #moda #tendencia #pasionconviteragt #Pasionconviteralive #pasionconviteraviral #pasionconviteraeeuu #pasionconviterausa ♬ sonido original - pasionconvitera

La particular manera de festejar fue compartida en TikTok, donde los videos se difundieron rápidamente y generaron múltiples comentarios. 

Los usuarios resaltaron la importancia de preservar las tradiciones y el significado de incorporarlas en celebraciones familiares.

LEE TAMBIÉN: Peculiar convite de Los Viejitos tiene más de 20 años 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar