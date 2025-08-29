Quinceañera celebra su fiesta con tradicional convite en Quetzaltenango

La temática de esta fiesta de XV años se volvió viral en redes sociales.
TE PUEDE INTERESAR: Convite 16 de Julio: danza, color y fe en Huehuetenango.
En Guatemala, los convites forman parte de las festividades más representativas de cada región.
Se caracterizan por recorridos con música en vivo y la participación de grupos de bailarines que utilizan disfraces, trajes llamativos y máscaras, tradición que suele estar ligada a ferias patronales y celebraciones comunitarias.
Quinceañera se hace viral
Esta práctica cultural fue elegida por Kristel, una joven de El Palmar, Quetzaltenango, para celebrar su fiesta de XV años el pasado 23 de agosto.
La celebración contó con la participación del grupo Conviteros Diamantes de Esquipulas, según informó la cuenta Pasión Convitera en redes sociales.
La particular manera de festejar fue compartida en TikTok, donde los videos se difundieron rápidamente y generaron múltiples comentarios.
Los usuarios resaltaron la importancia de preservar las tradiciones y el significado de incorporarlas en celebraciones familiares.