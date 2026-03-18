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Comité de huelga de Agronomía recibe a "Alacranes Musical" con ovaciones

  • Por Selene Mejía
18 de marzo de 2026, 13:43
Alacranes Musical asistirá a la Declaratoria de Huelga de Agronomía. (Foto: Instagram)

Alacranes Musical asistirá a la Declaratoria de Huelga de Agronomía. (Foto: Instagram)

El Honorable Comité De Huelga de la facultad de Agronomía, de la Universidad de San Carlos de Guatemala realizará un show donde celebra su declaratoria y aniversario con la agrupación mexicana "Alacranes Musical". 

OTRAS NOTICIAS: Artistas que se presentarán en la Declaratoria de Huelga de la USAC

Los encapuchados recibieron a la banda en el Aeropuerto Internacional La Aurora con algarabía y emoción, esperando una fiesta inolvidable. 

"Estamos llegando a Guatemala mi raza, listos para mañana", dijeron acerca de su emocionante recibimiento. 

alacreanews usac

"Agronomía hasta la victoria", fueron algunas de las voces de bienvenida escuchadas.

Fecha y lugar

Alacranes Musical se presentará en el estadio Revolución de la USAC, en la zona 12 de la ciudad.

alacranes

La apertura de puertas es a partir de las 2:00 p. m. 

Algunos estudiantes aseguran que el evento llegó a Sold Out.

Así recibieron a los artistas:

MIRA: 

@alacranes_musical #alacranesmusical llegando a Guatemala #usac @Honorable Comité Huelga Agro #guatemala #uni ♬ Magdalena - Alacranes Musical

@alacranes_musical @Honorable Comité Huelga Agro #usac #guatemala ya estamos aquí #alacranesmusical #animo #uni ♬ original sound - Alacranes Musical

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