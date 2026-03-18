Comité de huelga de Agronomía recibe a "Alacranes Musical" con ovaciones

El Honorable Comité De Huelga de la facultad de Agronomía, de la Universidad de San Carlos de Guatemala realizará un show donde celebra su declaratoria y aniversario con la agrupación mexicana "Alacranes Musical".
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Los encapuchados recibieron a la banda en el Aeropuerto Internacional La Aurora con algarabía y emoción, esperando una fiesta inolvidable.
"Estamos llegando a Guatemala mi raza, listos para mañana", dijeron acerca de su emocionante recibimiento.
"Agronomía hasta la victoria", fueron algunas de las voces de bienvenida escuchadas.
Fecha y lugar
Alacranes Musical se presentará en el estadio Revolución de la USAC, en la zona 12 de la ciudad.
La apertura de puertas es a partir de las 2:00 p. m.
Algunos estudiantes aseguran que el evento llegó a Sold Out.
Así recibieron a los artistas:
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