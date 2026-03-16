Artistas que se presentarán en la Declaratoria de Huelga de la USAC

De manera oficial se reveló a los artistas que formarán parte de la Declaratoria de Huelga de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
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La Declaratoria de Huelga de Dolores
Se trata del acto inaugural de la tradición estudiantil de sátira y crítica social más antigua de Guatemala, celebrada por estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala desde 1898.
Se realiza tradicionalmente el jueves antes del Viernes de Dolores, incluyendo la lectura de la "Chabela", el himno de la Chalana y comparsas satíricas.
Los artistas invitados
La banda de ritmos tropicales y de pop "Gangster" y la mítica representación de rock "Bohemia Suburbana", serán parte de este evento, además del sabor de "La cumbia de los Ángeles".
Fecha y horario
La cita es el jueves 19 de marzo, a partir de las 5:00 p. m., en el Estadio Revolución, ubicado dentro del campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), en la zona 12 de la Ciudad.
La entrada tiene un costo de Q30.
Las actividades abren la puerta a la semana mayor y a las actividades de verano en Guatemala.
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