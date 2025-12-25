¡De película! Así fue la persecución del hombre que disparó a una vivienda

-

Se actualiza la información sobre la persecución de un hombre que disparó a un domicilio.

Durante este 25 de diciembre se logró la captura de Erwin Castro, de 42 años, luego que realizara ráfagas de disparos a una vivienda en el cantón La Libertad, Parramos, Chimaltenango.

En el domicilio al que habría disparado se encontraba su exesposa, quien luego indicó que tras disparar a su vivienda, seguía disparando en la colonia.

Vecinos alertaron a la Policía Nacional Civil, quienes acudieron al lugar para controlar la situación. Elementos de la comisaría 73, observaron al hombre que corrió hacia un vehículo y escapó.

Impactos de bala en el domicilio de la ex esposa del capturado. (Foto: PNC)

Sin embargo, luego de 500 metros perdió el control del vehículo y se empotró en un sembradío de milpa, baja del vehículo y trata de escapar nuevamente, aunque los elementos logran neutralizarlo.

Durante el operativo se le decomisó un rifle calibre 22mm, una pistola Kor y otra Glock, cuatro tolvas y 23 municiones, sin documentación legal. También se le incautó el vehículo en el que escapaba.

Se le incautaron 3 armas ilegales. (Foto: PNC)

Cuando Castro estaba siendo procesado, se abocó la exesposa, quien lo señaló como responsable de disparar en repetidas ocasiones contra su vivienda y luego seguía disparando en la colonia, poniendo en riesgo la vida de las familias que se disponían a almorzar.