¡De película! Así fue la persecución del hombre que disparó a una vivienda

Se actualiza la información sobre la persecución de un hombre que disparó a un domicilio.
OTRAS NOTICIAS: ¡Urgente! Capturan a un hombre que disparó hacia un domicilio (videos)
Durante este 25 de diciembre se logró la captura de Erwin Castro, de 42 años, luego que realizara ráfagas de disparos a una vivienda en el cantón La Libertad, Parramos, Chimaltenango.
En el domicilio al que habría disparado se encontraba su exesposa, quien luego indicó que tras disparar a su vivienda, seguía disparando en la colonia.
Vecinos alertaron a la Policía Nacional Civil, quienes acudieron al lugar para controlar la situación. Elementos de la comisaría 73, observaron al hombre que corrió hacia un vehículo y escapó.
Sin embargo, luego de 500 metros perdió el control del vehículo y se empotró en un sembradío de milpa, baja del vehículo y trata de escapar nuevamente, aunque los elementos logran neutralizarlo.
Durante el operativo se le decomisó un rifle calibre 22mm, una pistola Kor y otra Glock, cuatro tolvas y 23 municiones, sin documentación legal. También se le incautó el vehículo en el que escapaba.
Cuando Castro estaba siendo procesado, se abocó la exesposa, quien lo señaló como responsable de disparar en repetidas ocasiones contra su vivienda y luego seguía disparando en la colonia, poniendo en riesgo la vida de las familias que se disponían a almorzar.