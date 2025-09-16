Consejos para cuidar tus neumáticos y evitar percances viales

-

Revisar presión y cambiar a tiempo los neumáticos son claves que Teodoro Ixcot recomienda para mejorar la seguridad vial.

Por las calles de la ciudad, uno de los nombres más reconocidos en el mundo de las llantas es el de Teodoro Ixcot, propietario del taller de pinchazo Los 3, ubicado en la calle Rodolfo Robles, zona 3.

Desde 1990, con la paciencia de un maestro y la experiencia acumulada en más de tres décadas, Ixcot ha convertido su taller en un punto de referencia para automovilistas.

Estar atentos a las señales de desgaste es esencial para la seguridad vial. (Foto: Erick Colop/Colaborador)

El experto insiste en que los neumáticos son la primera línea de seguridad de un vehículo, aunque reconoce que muchos conductores no les prestan la atención necesaria.

"El problema más común es circular con llantas lisas o sin la presión adecuada", advierte. Para evitarlo, recomienda que cada automovilista tenga un calibrador y, antes de iniciar cualquier viaje, revise la presión de cada neumático.

El taller Los 3, queda en la calle Rodolfo Robles. (Foto: Erick Colop/Colaborador)

"Unos minutos de revisión pueden significar años de vida útil y, sobre todo, seguridad en carretera e incluso la diferencia entre seguridad y riesgo", enfatiza.

Ixcot recuerda que el caucho tiene un ciclo de vida y que no conviene esperar a que la llanta quede inutilizable para cambiarla.

Las llantas tienen indicadores que ayudan a saber cuando hay que cambiarlas. (Foto: Erick Colop/Colaborador)

Además, señala que invertir en neumáticos de calidad es invertir en seguridad: los hay desde Q300 en gamas económicas hasta Q1 mil 200 en modelos de mayor resistencia y diseño especializado.

"Más allá del costo, lo importante es elegir la llanta adecuada para el vehículo y el uso que se le da", concluye con la misma convicción con la que ha atendido a conductores por más de treinta años.

Los aros deben de estar en buenas condiciones. (Foto: Erick Colop/Colaborador)

Ojo con las señales