Consejos para cuidar tus neumáticos y evitar percances viales

Revisar presión y cambiar a tiempo los neumáticos son claves que Teodoro Ixcot recomienda para mejorar la seguridad vial.
Por las calles de la ciudad, uno de los nombres más reconocidos en el mundo de las llantas es el de Teodoro Ixcot, propietario del taller de pinchazo Los 3, ubicado en la calle Rodolfo Robles, zona 3.
Desde 1990, con la paciencia de un maestro y la experiencia acumulada en más de tres décadas, Ixcot ha convertido su taller en un punto de referencia para automovilistas.
El experto insiste en que los neumáticos son la primera línea de seguridad de un vehículo, aunque reconoce que muchos conductores no les prestan la atención necesaria.
"El problema más común es circular con llantas lisas o sin la presión adecuada", advierte. Para evitarlo, recomienda que cada automovilista tenga un calibrador y, antes de iniciar cualquier viaje, revise la presión de cada neumático.
"Unos minutos de revisión pueden significar años de vida útil y, sobre todo, seguridad en carretera e incluso la diferencia entre seguridad y riesgo", enfatiza.
Ixcot recuerda que el caucho tiene un ciclo de vida y que no conviene esperar a que la llanta quede inutilizable para cambiarla.
Además, señala que invertir en neumáticos de calidad es invertir en seguridad: los hay desde Q300 en gamas económicas hasta Q1 mil 200 en modelos de mayor resistencia y diseño especializado.
"Más allá del costo, lo importante es elegir la llanta adecuada para el vehículo y el uso que se le da", concluye con la misma convicción con la que ha atendido a conductores por más de treinta años.
Ojo con las señales
- Banda de rodadura lisa: si el dibujo o ranuras ya casi no se distinguen, la llanta ha perdido adherencia y seguridad.
- Indicadores de desgaste visibles: la mayoría de llantas trae marcas en las ranuras que, al nivelarse con la superficie, indican que llegó el momento de sustituirlas.
- Desgaste irregular: cuando un lado está más gastado que el otro, puede ser señal de mala alineación o suspensión dañada, y la llanta ya no ofrece el mismo rendimiento.
- Fisuras o grietas: el caucho se reseca con el tiempo y aparecen pequeñas rajaduras que aumentan el riesgo de reventón.
- Bultos o deformaciones: si se nota una protuberancia en el costado, la estructura interna de la llanta está comprometida.
- Vibraciones al conducir: un desgaste interno o daño estructural puede sentirse en el volante.
- Edad de la llanta: incluso si parece en buen estado, los fabricantes recomiendan no superar los 5 a 6 años de uso.