Cómo crear un jardín en casa y cuidar tus plantas fácilmente

-

Convierte tu balcón o patio en un jardín verde con consejos prácticos para sembrar y mantener plantas saludables.

LEE TAMBIÉN: Consejos básicos para crear tu propio huerto familiar en casa

Los jardines domésticos se han convertido en un espacio de bienestar y conexión con la naturaleza dentro del hogar; así sea amplio o pequeño se convierte en un espacio para sembrar vida.

Las plantas en el hogar pueden ofrecer la sensación de calma, aire más limpio y la satisfacción de sembrar de forma creativa en casa.

La vecina Ofelia Campos comenta todo espacio libre puede ser usado para colocar plantas o flores en macetas que den vida a la casa; agrega que los balcones son espacios perfectos para plantas aromáticas.





Las chinitas son relucientes por su color. (Foto: Ángel Revolorio/Colaborador)

A ella le gustan los jardines desde que era niña, pues a su mamá le gustaban las flores y a sus hijos también les agradan.

"Hemos optado por un jardín verde porque nos gustan las plantas como enredaderas, césped, palmeras, arbustos de diferentes especies y plantas con floración anual como las orquídeas, perlas, buganvilias, pico de pájaro y flores tropicales", expresa Campos.





La jardinería también será evaluada en este proceso de certificación de conocimientos y competencias. (Foto: Ángel Revolorio/Colaborador)

Entre las recomendaciones de Campo destaca el mantenimiento adecuado a cada elemento que conforma el jardín; si se tiene césped, debe podarse oportunamente, retirar las malezas y si es posible abonar las plantas. "Debemos saber que tener un jardín en casa no es un lujo, sino que es una oportunidad de reconectar con la naturaleza", comentó.

Por su parte, la comerciante de plantas, Yolanda García, compartió que en su vivero tienen variedad de plantas ornamentales a diferentes precios que van desde Q10.





Los mantos tambien se usan en los jardines. (Foto: Ángel Revolorio/Colaborador)

"Las plantas requieren un cuidado especial, se debe estar pendientes de ellas, quitarles las hojas secas, regarlas, fumigarlas y abonarlas, para evitar plagas", refirió.

También detalló que las flores se pueden abonar de una a dos veces por mes, dependiendo del suelo, pues si es buen suelo no requieren tanto abono.

