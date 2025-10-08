Consejos básicos para crear tu propio huerto familiar en casa

-

Con pocos recursos puedes iniciar un huerto familiar en casa y disfrutar de alimentos frescos y nutritivos cosechados por ti mismo.

Un huerto familiar es un proyecto en el que podemos trabajar en el patio de nuestra casa para el cultivo de hierbas, verduras, hortalizas, entre otros alimentos que son esenciales para el autoconsumo familiar.

Al aprovechar un recurso como este, no solo se puede mejorar la nutrición, la salud y los ingresos económicos del hogar, sino también fomentar la participación de todos los miembros de la familia.

El chile jalapeño es uno de los alimentos que pueden sembrarse en casa. (Foto: Manuel Peralta/Colaborador)

Chile pimiento, chile jalapeño, tomate, pepino y cebolla son comestibles que se pueden sembrar en el patio de las viviendas y no requieren de grandes inversiones.

El ingeniero agrónomo Álvaro Ajuz, quien también es docente del Centro Educativo CEAS y tiene amplio conocimiento en el proceso de creación de huertos familiares, explica: "El primer paso es la preparación del suelo para que la semilla tenga una buena cama o confort para que pueda desarrollarse, luego el control de las plagas para que estas no afecten nuestras siembras".

Estos huertos mejoran la nutrición, la salud y los ingresos económicos. (Foto: Manuel Peralta/Colaborador)

Otro de los factores importantes que resalta el experto es el riego; esto lo podemos realizar utilizando una manguera para que el suelo tenga humedad y le aporte el agua que las plantas necesitan.

Al respecto, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), por medio del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Visan), ha instruido a familias para que implementen estos proyectos.

Disfrutar de alimentos de calidad es la recompensa del esfuerzo y la dedicación en cosechar y cultivar en huertos familiares.

Esta actividad fomenta la participación de todos los miembros de la familia. (Foto: Manuel Peralta/Colaborador)

Pasos para iniciar un huerto en casa