Cómo elegir colores y pintura ideal para tu hogar

Conoce tips de expertos en pintura para tu vivienda. Descubre qué tipo de pintura usar y cómo lograr un acabado duradero.

Al momento de pintar una vivienda, ya sea por necesidad de renovar la pintura o para darle una imagen nueva al inmueble, es fundamental seguir las recomendaciones de expertos y elegir tanto las combinaciones de colores adecuadas, así como materiales y herramientas de buena calidad.





Es recomendable pintar la casa una vez al año. (Foto: Manuel Peralta/Colaborador)

Miguel Vásquez, residente de la colonia Vista Linda y pintor con más de tres décadas de experiencia, compartió algunos consejos útiles.

Según el especialista, lo primero es identificar las áreas y superficies en las que se trabajará, diferenciando entre interiores y exteriores, pues cada una requiere tratamiento específico.





Existe una psicología que permite conocer para qué sirve cada color. (Foto: Manuel Peralta/Colaborador)

Si existe humedad en el interior, se recomienda aplicar primero impermeabilizante en la parte exterior de la pared, y posteriormente el color deseado.

Para interiores, la pintura acrílica es la más utilizada, mientras que para zócalos, balcones y puertas se aconseja emplear pintura de aceite.





La preparación de la pintura es importante antes de aplicarla. (Foto: Manuel Peralta/Colaborador)

Vásquez sugiere pintar la residencia al menos una vez al año, ya que la pintura protege las estructuras de factores ambientales como la lluvia y los intensos rayos del sol.

Irma Hernández, encargada de una venta de pinturas, explicó que el color influye en la sensación que se transmite en un ambiente.

