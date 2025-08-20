Cómo elegir colores y pintura ideal para tu hogar

Conoce tips de expertos en pintura para tu vivienda. Descubre qué tipo de pintura usar y cómo lograr un acabado duradero.
Al momento de pintar una vivienda, ya sea por necesidad de renovar la pintura o para darle una imagen nueva al inmueble, es fundamental seguir las recomendaciones de expertos y elegir tanto las combinaciones de colores adecuadas, así como materiales y herramientas de buena calidad.
Miguel Vásquez, residente de la colonia Vista Linda y pintor con más de tres décadas de experiencia, compartió algunos consejos útiles.
Según el especialista, lo primero es identificar las áreas y superficies en las que se trabajará, diferenciando entre interiores y exteriores, pues cada una requiere tratamiento específico.
Si existe humedad en el interior, se recomienda aplicar primero impermeabilizante en la parte exterior de la pared, y posteriormente el color deseado.
Para interiores, la pintura acrílica es la más utilizada, mientras que para zócalos, balcones y puertas se aconseja emplear pintura de aceite.
Vásquez sugiere pintar la residencia al menos una vez al año, ya que la pintura protege las estructuras de factores ambientales como la lluvia y los intensos rayos del sol.
Irma Hernández, encargada de una venta de pinturas, explicó que el color influye en la sensación que se transmite en un ambiente.