Cómo encontrar objetos olvidados en el Aeropuerto de Guatemala

El Aeropuerto La Aurora tiene un proceso para devolver objetos extraviados. Conoce los números y requisitos para hacer tu reporte.

Se viene la temporada de viajes, por ello muchas personas aprovechan los últimos meses para ir al extranjero a visitar a sus familiares o bien para vivir la experiencia de conocer otro país.

Si es la primera vez que viajas y llegas a perder u olvidar un objeto en el Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA), es necesario seguir ciertos pasos para recuperarlo. Si no sabes cómo hacerlo, no te preocupes, aquí te decimos cómo.





El 4325 9334 y el 3030 0922 son contactos que ayudan a la recuperación de los objetos en el aeropuerto. (Foto: Archivo)

Lo primero es que tomes en cuenta los siguientes contactos: 4325 9334 vía WhatsApp para solicitud de objetos olvidados, o el 3030 0922 para comunicación e información, además se tiene el número de la oficina 2321 5000 en horario de 9:00 a 16:30 para comunicarte y presentar la siguiente información.

Debes de proporciones la fecha, hora y lugar aproximado donde perdiste el objeto o maleta, esto ayuda al personal de objetos perdidos a identificar el objeto





Si la perdida fue en el avión, es necesario te comuniques con la aerolínea donde viajaste. (foto: Archivo)

Describir el objeto perdido, también proporciona la mayor cantidad de detalles posible sobre el objeto, como su color, marca, modelo, entre otras características.

Asimismo, ten presente que des tu información de contacto, no olvides dar bien tu nombre, teléfono, correo electrónico u otro dato que se te solicite.





Es importante que des todas las indicaciones que puedas del objeto perdido. (Foto: Archivo)

Otro punto para hacer el reporte respectivo es en el mostrador de información o con algún agente de seguridad del aeropuerto, ellos pueden asistirte con objetos extraviados y proporcionarte información adicional.

Ahora bien, si la perdida fue en el avión, es necesario que te comuniques con la aerolínea, la cual te dará información de los objetos perdidos dentro de la aeronave.

Es casi seguro que deberás de presentar tu documento de identificación y pase de abordar.





Las aerolíneas y el aeropuerto tienen sus respectivos protocolos para recuperar lo has perdido. (Foto: Cortesía CIV)

Para contactar a la aerolínea puedes hacerlo a través de su página web oficial o por teléfono: Los ejecutivos también pueden brindarte información sobre cómo recuperar tu objeto.

