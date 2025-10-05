Conoce los pasos y requisitos para formalizar tu negocio en Chimaltenango

-

Emprendedores chimaltecos pueden formalizar su negocio en línea con los requisitos del Registro Mercantil y la SAT.

Emprendedores chimaltecos sueñan con instalar o abrir su propio negocio, pero el desconocimiento de la ley provoca que algunos no realicen los trámites correspondientes para operar de forma legal, exponiéndose así a sanciones, principalmente por evasión de impuestos.

El contador, abogado y notario Marco Antonio Pérez explica que los dos requisitos básicos para formalizar un negocio son obtener la patente de comercio y registrarse en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Guía del Registro Mercantil sobre los pasos para formalizar un negocio. (Foto: Roberto Ruiz/Colaborador)

La patente se gestiona en el Registro Mercantil, ya sea de manera presencial o en línea, llenando el formulario de inscripción de comerciante individual y pagando el arancel respectivo. Por su parte, en la SAT es necesario inscribirse como contribuyente, contar con un Número de Identificación Tributaria (NIT) y habilitar una Agencia Virtual para cumplir con las obligaciones fiscales.

El documento que debe llenarse para solicitar la inscripción del negocio ante el Registro Mercantil. (Foto: Roberto Ruiz/Colaborador)

Entre los documentos solicitados está el DPI, un recibo de servicio (energía eléctrica o teléfono fijo) y otros que el sistema pueda requerir. Tanto el portal del Registro Mercantil como el de la SAT guían paso a paso al usuario durante el proceso.

Pérez señaló que peritos contadores, auditores, abogados y notarios pueden brindar asesoría a los emprendedores, pues están capacitados para gestionar estos trámites. Además, recordó que todo negocio debe estar inscrito en la SAT, ya que esta entidad supervisa el cumplimiento tributario; de lo contrario, los propietarios podrían enfrentar multas de hasta Q1,500.

Un negocio inscrito tiene más oportunidades de crecer y obtener mayor clientela. (Foto: Roberto Ruiz/Colaborador)

Finalmente, destacó que gracias a la Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos (Decreto 5-2021), la mayoría de procesos pueden realizarse en línea, lo que facilita y agiliza el inicio de operaciones.