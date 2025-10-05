Guía completa para solicitar la autorización de rifas y sorteos en Petén

-

Aprende cómo realizar el trámite en línea para organizar rifas y sorteos en Petén con autorización de Gobernación Departamental.

LEE TAMBIÉN: Proyecto Manos a la Obra impulsa restauración urbana en Guatemala

Cuerpos de socorro, iglesias e instituciones benéficas acuden a las rifas y los sorteos para recaudar los fondos que les permitan asegurar sus servicios a la comunidad.

Para organizarlos deben contar con la validación de las autoridades locales, como se notifica en la página web de la Gobernación Departamental de Petén.

Los sorteos deben estar respaldados por autoridad competente. (Foto: archivo)

Si se quiere agilizar el trámite, se puede hacer en línea a través de este enlace, https://goberpeten.udip.gt/tramite?tramite=10, para apuntar sus datos personales.

Asimismo, debe descargar el formulario incluido acá, https://s3.amazonaws.com/udip.gt/goberpeten/Autorizaci%C3%B3n_de_rifas_y_sorteos.docx.

El pago de fianza por la emisión de rifas o sorteos se hace en bancos del sistema nacional. (Foto: Eddy Roma/Colaborador)

Los demás pasos a seguir son los siguientes:

Imprimir y rellenar el formulario con los datos solicitados.

Crear un expediente que incluya los documentos indicados en el formulario.

Escanear el formulario y los documentos que conforman el expediente, de preferencia en un solo archivo en formato pdf o zip.

Ingresar datos generales, correo electrónico, teléfono y adjuntar el archivo con los documentos solicitados en el paso anterior.

Luego de ingresar los datos solicitados y adjuntar los documentos requeridos, hacer clic en el botón "enviar".

A continuación, se te enviará una notificación de acuse de recibido incluyendo el código asignado a tu trámite. La respuesta se envía en el plazo de 15 días.

En caso de expedientes incompletos o si se necesite alguna aclaración, se te estará comunicando a través del correo electrónico proporcionado.

Toda consulta también se puede hacer en la sede, situada frente al parque central de la Isla de Flores, o a los teléfonos 7867-5238, 7867-5338 y 7867-5301.

Se debe adjuntar el DPI del solicitante o representante legal. (Foto: Leonel Vásquez/Colaborador)

Documentos a incluir en expediente