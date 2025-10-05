Guía completa para solicitar la autorización de rifas y sorteos en Petén

Aprende cómo realizar el trámite en línea para organizar rifas y sorteos en Petén con autorización de Gobernación Departamental.
Cuerpos de socorro, iglesias e instituciones benéficas acuden a las rifas y los sorteos para recaudar los fondos que les permitan asegurar sus servicios a la comunidad.
Para organizarlos deben contar con la validación de las autoridades locales, como se notifica en la página web de la Gobernación Departamental de Petén.
Si se quiere agilizar el trámite, se puede hacer en línea a través de este enlace, https://goberpeten.udip.gt/tramite?tramite=10, para apuntar sus datos personales.
Asimismo, debe descargar el formulario incluido acá, https://s3.amazonaws.com/udip.gt/goberpeten/Autorizaci%C3%B3n_de_rifas_y_sorteos.docx.
Los demás pasos a seguir son los siguientes:
- Imprimir y rellenar el formulario con los datos solicitados.
- Crear un expediente que incluya los documentos indicados en el formulario.
- Escanear el formulario y los documentos que conforman el expediente, de preferencia en un solo archivo en formato pdf o zip.
- Ingresar datos generales, correo electrónico, teléfono y adjuntar el archivo con los documentos solicitados en el paso anterior.
- Luego de ingresar los datos solicitados y adjuntar los documentos requeridos, hacer clic en el botón "enviar".
A continuación, se te enviará una notificación de acuse de recibido incluyendo el código asignado a tu trámite. La respuesta se envía en el plazo de 15 días.
En caso de expedientes incompletos o si se necesite alguna aclaración, se te estará comunicando a través del correo electrónico proporcionado.
Toda consulta también se puede hacer en la sede, situada frente al parque central de la Isla de Flores, o a los teléfonos 7867-5238, 7867-5338 y 7867-5301.
Documentos a incluir en expediente
- Fotocopia de DPI o pasaporte del solicitante o representante legal.
- Fotocopia de la patente de Comercio de Empresa (si es comerciante individual, patente de comercio persona individual, y de sociedad si es persona colectiva).
- Fotocopia de Patente de Comercio de Empresa y de Sociedades (si es persona colectiva).
- Comprobante de pago de fianza por el 10 por ciento de la emisión de los bingos, rifas y sorteos, hecha en banco del sistema nacional.