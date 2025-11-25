Versión Impresa
¿Cómo ganar un viaje a la Copa Mundial de FIFA 2026?

  Por Redacción comercial
25 de noviembre de 2025, 15:47
(Fotografía cortesía: Banco Industrial)

Visa junto a Banco Industrial han anunciado el inicio de su nueva campaña "Rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026", la cual ofrece a los tarjetahabientes la oportunidad de vivir la pasión del fútbol en vivo y directo.

Los clientes de Banco Industrial que se hayan suscrito a la página web, unicostarjetasbi.com y que utilicen sus tarjetas visa, cumplan sus metas mensuales, acumulen o canjeen puntos del 1 de noviembre 2025 al 15 de abril 2026. Participarán en el sorteo para ganar entradas para los partidos de grupos de fase, dieciseisavos, octavos, cuartos de final, semifinales y final de la Copa Mundial.

En total, la campaña estará premiando a 14 tarjetahabientes. Cada ganador recibirá un paquete gratis de premios completo que incluye: pasajes aéreos, traslados, alojamientos para dos personas por tres o cuatro noches y entradas para los partidos seleccionados.

Banco Industrial y Visa, prepararon experiencias exclusivas dentro y fuera del campo para los 14 ganadores.

Además, se entregarán 332 entradas individuales para diferentes partidos durante el evento.

Esta campaña no solo representa una oportunidad de vivir el fútbol como nunca, sino también reafirma nuestro compromiso de ofrecer beneficios que trascienden lo financiero
Sandra Cantoral
, product owner del segmento Affluent en Banco Industrial.

El sorteo de "Rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026" se estará llevando a cabo en dos fechas para las 332 entradas será el 10 y 11 de febrero del 2026. Por otro lado, los ganadores de los paquetes se darán a conocer el 27 de abril en las oficinas de Banco Industrial zona 4, Ciudad de Guatemala.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá a 48 equipos compitiendo durante 104 partidos, llevados a cabo del 11 de junio al 19 de julio, en 16 ciudades de las tres sedes: Canadá, Estados Unidos y México.

