¿Cómo ganar un viaje a la Copa Mundial de FIFA 2026?

-

Visa junto a Banco Industrial han anunciado el inicio de su nueva campaña "Rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026", la cual ofrece a los tarjetahabientes la oportunidad de vivir la pasión del fútbol en vivo y directo.

Los clientes de Banco Industrial que se hayan suscrito a la página web, unicostarjetasbi.com y que utilicen sus tarjetas visa, cumplan sus metas mensuales, acumulen o canjeen puntos del 1 de noviembre 2025 al 15 de abril 2026. Participarán en el sorteo para ganar entradas para los partidos de grupos de fase, dieciseisavos, octavos, cuartos de final, semifinales y final de la Copa Mundial.

En total, la campaña estará premiando a 14 tarjetahabientes. Cada ganador recibirá un paquete gratis de premios completo que incluye: pasajes aéreos, traslados, alojamientos para dos personas por tres o cuatro noches y entradas para los partidos seleccionados.

Banco Industrial y Visa, prepararon experiencias exclusivas dentro y fuera del campo para los 14 ganadores.

Además, se entregarán 332 entradas individuales para diferentes partidos durante el evento.

“ Esta campaña no solo representa una oportunidad de vivir el fútbol como nunca, sino también reafirma nuestro compromiso de ofrecer beneficios que trascienden lo financiero ” Sandra Cantoral , product owner del segmento Affluent en Banco Industrial.

El sorteo de "Rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026" se estará llevando a cabo en dos fechas para las 332 entradas será el 10 y 11 de febrero del 2026. Por otro lado, los ganadores de los paquetes se darán a conocer el 27 de abril en las oficinas de Banco Industrial zona 4, Ciudad de Guatemala.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá a 48 equipos compitiendo durante 104 partidos, llevados a cabo del 11 de junio al 19 de julio, en 16 ciudades de las tres sedes: Canadá, Estados Unidos y México.