Así fue como Zuleika Garza se hizo novia de Sammy Pérez (video)

Zuleika Garza también conocida como "Zuli", era novia y prometida del comediante Sammy Pérez.

La relación fue oficializada a través del programa "Es Show Multimedios", a inicios de marzo de 2021. En esa emisión el famoso comediante reveló que fue "amor a primera vista", además relató que se conocieron en un estadio de Guadalajara.

Según Sammy comenzaron su relación de noviazgo al día siguiente de haberse conocido. "Fue rápido", dijo.

Garza contó que gracias a una prima lo pudo conocer.

"Fue en Guadalajara, lo conocí por una prima que es nuevo talento. De ahí empezó todo hace seis meses. Es muy romántico, muy atento, lo que me enamoró de él es que todo el tiempo me hace sonreír, es muy atento", dijo durante una entrevista.

"Él no me mantiene"

La mujer originaria de Colima, precisó que no se hizo novia de él por interés. "Yo tengo mi trabajo y para empezar él no me mantiene", agregó en ese programa.

La pareja fue muy criticada en redes sociales por la diferencia de edad, muchos aseguran que ella se fijó en él por su fama y dinero.

Sammy perdió la batalla contra el Covid-19

Sammy Pérez ingresó a un hospital el 17 de julio debido a complicaciones en sus pulmones que empezaron a verse afectados tras contraer Covid-19.

Pese a que luchó por varios días para mantenerse estable, perdió la batalla contra el virus este 30 de julio a las 3:50 de la mañana, tiempo de México.

La noticia fue dada a conocer a través de su cuenta de Instagram, en donde la familia y amigos quedaron consternados ante la tragedia.

Sammy Pérez tenía planeado tenía planeado casarse este año en Guatemala , por lo que estaba en la búsqueda de patrocinadores o padrinos para llevar a cabo una gran fiesta en el país.

¿Zuleika desapareció luego de la muerte de Sammy?

Zuleika se ha visto envuelta en una polémica luego que familiares del famoso comediante señalaran que había desaparecido luego de que su prometido falleció.

Tras ese hecho, Zuleika acaparó las miradas de los diferentes medios de comunicación y de los seguidores del famoso comediante pues se mostraron muy dolidos.

Sin embargo, a través de una entrevista para el programa "Es Show Multimedios", Garza dio a conocer que lo que se dice de ella es totalmente falso, cabe mencionar que en ese mismo programa Sammy la presentó oficialmente como su novia.

Arremete contra Derbez

Zuleika Garza también enfatizó que no conoce a Eugenio Derbez , además señaló que el productor y actor no envió a ningún equipo de colaboradores para apoyar a Sammy, como él había declarado anteriormente.

De acuerdo con fuentes cercanas a Sammy , quienes afirmaron en reiteradas ocasiones que Derbez sí estuvo pendiente y ayudando económicamente a su amigo.

La mujer originaria de Colima, solicitó que todos los que la acusaron demuestren con pruebas lo que dicen, pues dijo que tanto ella como su familia resultaron afectados y dañados ante los fuertes señalamientos.