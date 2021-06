Ella es la joven prometida de Sammy Pérez, con quien se casará en Guatemala

Sammy Pérez, el famoso comediante mexicano destapó su romance y presentó a su joven y guapa prometida.

EN CONTEXTO: El actor mexicano Sammy Pérez anuncia que se casará en Guatemala

Sammy Pérez es uno de los mejores comediantes mexicanos, quien alcanzó su exitosa fama tras participar al lado de Eugenio Derbez en el programa de entretenimiento XHDRBZ.

El comediante reveló recientemente en una programa mexicano que se encuentra muy enamorado de su novia, misma que conoció durante el 2020 en Guadalajara, México.

La joven se llama Zuleika y es 30 años menor que él.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sammy Perez (@sammyperez_xhderbez)

La feliz pareja ha sido muy criticada en redes sociales por la diferencia de edad, muchos aseguran que ella se fijó en él por su fama y dinero. Pese a ello, Zuleika ha reiterado en diferentes ocasiones los motivos por los que se hizo novia del actor.

"Fue en Guadalajara, lo conocí por una prima que es nuevo talento. De ahí empezó todo hace seis meses. Es muy romántico, muy atento, lo que me enamoró de él es que todo el tiempo me hace sonreír, es muy atento", dijo durante una entrevista.

"Yo tengo mi trabajo y para empezar él no me mantiene" agregó. El actor por su parte parece no importarle los comentarios negativos y continua publicando fotografías junto a su futura esposa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sammy Perez (@sammyperez_xhderbez)

La boda será en Guatemala

Aunque la relación amoroso lleva apenas seis meses, fue Sammy quien recientemente anunció su compromiso. A través de un video que publicó en Instagram, Pérez confirmó que celebrará su boda en el Guatemala.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sammy Perez (@sammyperez_xhderbez)

Sammy explicó que decidió junto con su novia Zuelika llevar a cabo la esperada celebración en Guatemala, pero que también está en la búsqueda de algunos patrocinadores para cubrir parte de la boda.

Si bien, la boda ya fue anunciada, aún no cuentan con fecha para la ceremonia.