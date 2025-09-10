Cunsur te espera: ¡Asegura tu ingreso a la USAC 2026 con esta oportunidad!

-

Cunsur abre la cuarta oportunidad para la Prueba Vocacional 2026. ¡No te quedes fuera!

El Centro Universitario del Sur (Cunsur), situado en la cabecera departamental de Escuintla, anunció que se encuentra disponible la cuarta oportunidad para que interesados en ingresar a dicha casa de estudios superiores en 2026 puedan realizar la Prueba de Orientación Vocacional.

Este es un paso esencial para quienes buscan continuar su formación en la Universidad de San Carlos de (Usac). La evaluación permite identificar las habilidades, intereses y competencias de cada estudiante, facilitando una orientación académica que contribuya a tomar decisiones informadas sobre su futuro profesional.

El proceso inició el 19 de agosto y se extenderá hasta el 25 de septiembre de 2025. Los aspirantes deben generar su orden de pago a través del portal oficial https://vocacional.usac.edu.gt.

El Cunsur espera que los jóvenes guatemaltecos puedan aprovechar al máximo las oportunidades de formación académica y contribuyendo al desarrollo profesional del país. (Foto: Redes)

Posteriormente, podrán realizar la asignación en línea, siguiendo las indicaciones del sistema, mediante el enlace https://vocacional.usac.edu.gt.

Es importante que los interesados completen estos pasos dentro del período establecido, para asegurar su lugar en la evaluación.

La Prueba de Orientación Vocacional se realizará de manera presencial en el campus del Cunsur, ubicado en la calzada Manuel Colom Argueta 2-75, zona 2, colonia Popular, Escuintla, en la fecha y hora que se indique en la constancia de asignación que cada estudiante recibirá al completar el proceso en línea.

Cunsur Escuintla, en conjunto con la USAC, reafirman su compromiso de ofrecer acceso a la educación superior a los pobladores. (Foto: Redes)

El Cunsur enfatiza la importancia de presentarse puntualmente y con la documentación requerida, ya que esto garantiza un desarrollo ordenado y seguro del proceso evaluativo.

La orientación vocacional no solo contribuye a elegir la carrera adecuada, sino que también fomenta la planificación y el desarrollo personal, elementos fundamentales para el éxito académico y laboral futuro.

Se invita a todos los aspirantes a aprovechar esta cuarta oportunidad para realizar esta fase del proceso de ingreso, asegurando así un inicio sólido en su camino universitario.