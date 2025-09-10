Conoce los requisitos para un nuevo servicio y cambio de voltaje de energía

-

La Empresa Eléctrica Municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, anunció a los vecinos que ya está disponible el trámite para solicitar un nuevo servicio de energía eléctrica a 240 voltios o bien realizar el cambio de voltaje de 120V a 240V

Según informaron las autoridades, ambos procesos requieren presentar documentación completa y actualizada para garantizar un control ordenado y transparente.

Entre los requisitos generales se encuentra la solicitud dirigida al gerente de la institución, en original y copia, en la que debe incluirse un correo electrónico de contacto, así como el número de DPI o NIT.

También es necesario presentar el boleto de ornato vigente, copia de la escritura de propiedad del inmueble, solvencia municipal del tren de aseo, un mapa de ubicación original, dos fichas catastrales emitidas por la Oficina de Catastro Municipal, la nomenclatura del inmueble y la solvencia de luz pública, la cual se gestiona en el departamento de lectores de la EEMPAL.

Mapa de ubicación y fichas catastrales son parte de los requisitos obligatorios. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

En el caso de quienes soliciten cambio de voltaje de 120V a 240V, además se debe incluir el número de cuenta del servicio, el número de contador y copia del recibo de energía eléctrica al día.

Asimismo, dependiendo de la ubicación del inmueble se piden documentos adicionales: en el área urbana es indispensable la licencia de construcción o un memorándum emitido por la Dirección Municipal de Obras y Transporte (D.M.O.T.), mientras que en el área rural se requiere la escritura de propiedad como respaldo legal del terreno.

El trámite es sencillo

Fabio Ochoa, gerente interno de la Empresa Eléctrica Municipal, explicó que aunque la lista de requisitos pueda parecer extensa, los pasos son sencillos.

Personal de la Empresa Eléctrica Municipal atiende a los usuarios en cualquier trámite. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

"Lo más importante es presentar la solicitud correctamente, describiendo lo que se necesita e incluyendo el correo electrónico. En el área urbana no debe faltar la licencia de construcción, mientras que en la rural es importante la escritura, DPI y documentos básicos", señaló Ochoa.

Resaltó que todos los trámites pueden realizarse en las oficinas. En Catastro Municipal se entregan las fichas correspondientes, la D.M.O.T. emite la licencia de construcción o el memorándum en el área urbana, y el departamento de lectores de la EEMPAL extiende la solvencia de luz pública.

De esta manera, la Empresa Eléctrica Municipal busca que los vecinos cuenten con claridad en los procesos y un acceso formal al servicio de electricidad, ya sea para un nuevo suministro o para el cambio de voltaje que permita mayor capacidad en hogares y negocios.