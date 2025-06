¿Cómo le irá a Guatemala en las eliminatorias mundialistas de Concacaf según la IA?

-

¿Cómo le irá a la Sele? Las simulaciones de las eliminatorias revelan el posible destino de Guatemala.

Para desentrañar el futuro de Guatemala en las eliminatorias mundialistas, consultamos a tres de las inteligencias artificiales más populares del momento: ChatGPT, Gemini y Grok. Los resultados, aunque variados, muestran una similitud en el rendimiento de la Azul y Blanco.

En dos de las tres simulaciones realizadas para la fase final de la Concacaf, que otorga tres boletos directos al Mundial y dos pases al repechaje intercontinental para los mejores segundos lugares, la selección guatemalteca finalizó en la segunda posición del grupo A, solo por detrás de Panamá.

Tomando en cuenta este dato, solo una inteligencia artificial, ChatGPT, ubicó a los dirigidos por Luis Fernando Tena como uno de los dos mejores segundos lugares, otorgándoles así un boleto al repechaje intercontinental. Los resultados de ChatGPT para los segundos lugares fueron los siguientes: Guatemala, 9 puntos y +2 en diferencia de goles; Curazao, 9 y +2; y Honduras, 9 y +1.

Antes de afrontar las eliminatorias en septiembre, octubre y noviembre, Guatemala disputará la Copa Oro en Estados Unidos. (Foto: Rudy Martínez / Nuestro Diario)

Por su parte, Gemini también posicionó a la Sele como segunda de su grupo, pero con un desempeño menos favorable: 6 puntos y diferencial de -1; por debajo de Curazao (10 y 0) y Honduras (11 y +4).

Finalmente, Grok fue menos alentadora, ya que colocó a la Bicolor en el tercer puesto de su sector con 8 unidades, superada por Panamá (14) y El Salvador (11).

Un dato relevante y consistente en todas las simulaciones es que Panamá, Jamaica y Costa Rica serían las selecciones que asegurarían sus plazas directas para el Mundial United 2026.