Cómo mejorar tu salud con nutrición y actividad física

Expertos comparten consejos de nutrición y ejercicio que fortalecen tu organismo, reducen el estrés y mejoran tu bienestar diario.

Mantenerse saludable es el pilar fundamental para tener calidad de vida y esto se logra, en parte, con los hábitos diarios que se implementen en el hogar, comenzando con la alimentación balanceada.

El nutricionista José Roberto Soto Pérez destacó que una alimentación adecuada previene enfermedades, por lo que es fundamental promover hábitos alimenticios equilibrados y sostenibles.





Se debe priorizar el consumo de frutas y verduras. (Foto: Brenda Reyes/Colaborador)

Estos pueden ser adaptados según la etapa de vida en la que cada persona se encuentre, pues se tienen necesidades nutricionales específicas.

Lo ideal es consumir un buen desayuno completo y almuerzo, mientras que para la cena se puede optar por frutas u opciones ligeras.





No importa la edad, todos deben tener una rutina de ejercicios. (Foto: Rudy López/Colaborador)

Soto recomienda reducir el consumo de productos con azúcares añadidos, el exceso de sal, las grasas saturadas y los alimentos altamente procesados, ya que están directamente vinculados con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y problemas cardiovasculares.

Por su parte, Juan Carlos de León, maestro de Educación Física, resaltó que la actividad física también es esencial no solo para prevenir enfermedades, sino también para controlar el estrés.





Comer carne, huevos, granos, frutos secos y leche ayuda a que tu cuerpo se defienda mejor. (Foto: Archivo)

Caminar o trotar entre 30 minutos y una hora diaria, preferiblemente en ayunas, brinda mayores beneficios al cuerpo.

De León también hizo hincapié en la importancia de la hidratación: "Tomar entre tres y cuatro litros de agua pura al día fortalece el organismo y es esencial al momento de realizar actividades físicas, ejercicios o deportes".

Recomendaciones según la edad:

Para niños

Priorizar alimentos naturales: frutas, verduras, cereales integrales y legumbres.

Consumir proteínas de buena calidad y lácteos.

Mantener una dieta que favorezca el crecimiento y desarrollo.

Para adultos

Mantener una dieta balanceada rica en fibra, proteínas, frutas y verduras.

Incluir grasas saludables: aguacate, frutos secos, aceite de oliva.

Generalidades

Beber entre tres y cuatro litros de agua pura al día para una buena hidratación.

Complementar con actividad física diaria para potenciar los beneficios de la alimentación saludable.