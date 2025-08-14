Cuida la salud de tus ojos para prevenir enfermedades

En un mundo donde las pantallas son parte del día a día, especialmente para niños y jóvenes, la salud visual se está viendo comprometida de manera alarmante
Cindy Escobar, profesional de la visión y representante de la Clínica Luminari, hace un llamado a la población a estar más alerta sobre los cambios que afectan la vista.
"Estamos viendo un incremento considerable de casos de fatiga visual, miopía y ojo seco, principalmente en niños y adolescentes. Esto se debe al uso prolongado de celulares, tabletas y computadoras, muchas veces sin supervisión ni pausas adecuadas", explicó Escobar.
La especialista señala que visitar al optometrista al menos una vez al año es esencial para detectar a tiempo cualquier problema ocular. Un diagnóstico temprano puede marcar la diferencia entre un tratamiento sencillo y complicaciones futuras.
Para cuidar la salud de los ojos, Escobar aconseja seguir estas recomendaciones:
• Aplicar la regla 20-20-20: Cada 20 minutos de uso de pantallas, mirar algo a 20 pies de distancia (aproximadamente 6 metros) durante al menos 20 segundos.
• Iluminación adecuada: Estudiar o trabajar en ambientes bien iluminados reduce el esfuerzo visual y previene dolores de cabeza.
• No ignorar señales: Si hay enrojecimiento frecuente, lagrimeo excesivo, visión borrosa o dolores de cabeza recurrentes, es momento de visitar al especialista.