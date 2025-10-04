¿Cómo obtener entradas para el concierto de Sebastián Yatra?

-

Banco Cuscatlán, en alianza con una empresa de combustible, anuncia la llegada de Sebastián Yatra en concierto, el cual se realizará en Explanada 5 el próximo jueves 20 de noviembre.

La dinámica para participar es sencilla y está diseñada para premiar la preferencia de los clientes del banco. Solo deberán escanear un código QR disponible en los puntos autorizados de la promoción, lo que abrirá automáticamente una conversación en WhatsApp con el asistente virtual. Tras registrar sus datos, los participantes podrán elegir la localidad de su preferencia dentro del concierto y recibirán una meta en puntos a la cual deben llegar para obtener entradas al evento.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

Los clientes de Banco Cuscatlán podrán sumar puntos al participar en las promociones del banco, como abrir nuevas cuentas o aumentar sus saldos. Por cada Q100 de incremento o depósito en su nueva cuenta, estarán acumulando 1 punto, acercándose más a obtener sus entradas para este evento.

“ Nos llena de alegría anunciar este concierto privado y exclusivo de Sebastián Yatra. Con esta iniciativa, queremos agradecer a cada cliente por ser parte de nuestra historia, por confiar en nosotros y por permitirnos crecer juntos. ” Rocío Rendón , jefe de Mercadeo de Banco Cuscatlán.

La promoción estará vigente del 03 de octubre al 14 de noviembre de 2025 o hasta agotar existencias de entradas. Durante este período, el banco y la empresa de combustible realizarán activaciones especiales, con sorpresas y beneficios adicionales.