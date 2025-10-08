Cómo obtener la Tarjeta Ciudadana para usar el servicio de Transmetro y TuBus

-

Descubre cómo adquirir y recargar tu Tarjeta Ciudadana para usar Transmetro y TuBus sin complicaciones.

Desde hace varios años, el sistema de transporte evolucionó en su forma de pago con la Tarjeta Ciudadana, lo que ayudó a eliminar y mejorar en algunos aspectos el servicio prestado a la ciudadanía.

Aunque algunas rutas han dejado de utilizarla o bien lo hacen de una forma híbrida, el Transmetro y TuBus continúan utilizándola. En el caso de estos últimos, existen varias opciones para conseguirlas y hacer las recargas necesarias. ¿No sabes cómo hacerlo? No te preocupes, aquí te decimos cómo.

Según información proporcionada por la municipalidad, para obtener la Tarjeta Ciudadana es necesario presentarse en las ventas autorizadas, como el Palacio Municipal, las Mini Munis, estaciones de Transmetro o establecimientos afiliados. Tiene un valor de Q20 e incluye cinco pasajes.

Otra cosa que debes tener en cuenta es la existencia de tres tipos de tarjeta:

La más común, la Tarjeta Vecino, es para todas las personas hasta los 59 años.

Tarjeta para Personas con Discapacidad, la cual es gratuita.

Tarjeta para el Adulto Mayor, para personas de 60 años en adelante y también es gratis.

Para recargar

Luego de haber gastado los cinco pasajes gratis, es momento de recargarla. Para ello también hay varias opciones para elegir.

Una de ellas es en línea, a través del sitio web de MuniGuate o de la App TCiudadana. Para pagar, es necesario utilizar tarjetas Visa o Mastercard. Asimismo, en cajeros 5B, donde debes seguir unos sencillos pasos.

Por aparte, en agencias y Agentes BI, así como en comercios afiliados y máquinas ubicadas en estaciones de Transmetro, hay otras opciones disponibles.

También puedes hacerlo mediante la billetera electrónica Akisí, una opción innovadora para recargar desde el celular sin salir de casa.

Ten en cuenta

Si tu opción es hacerlo en las estaciones, ten en cuenta los siguientes pasos y recuerda que las máquinas no dan vuelto. Primero, ingresa la tarjeta en la ranura, luego selecciona en la pantalla la opción de recarga.

Posteriormente, se te preguntará si el pago es en efectivo o tarjeta; finalmente, se te pedirá tu Número de Identificación Tributaria para imprimir la factura.

Llegado este paso final, retira tu tarjeta ya recargada. Recuerda que siempre hay un agente de la Policía Municipal o un Guía Ciudadano para ayudarte a hacer las recargas en las estaciones. También puedes hacer los pagos de los viajes con tarjetas de crédito o débito.