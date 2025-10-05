Hábitos saludables y control médico son clave para reducir los casos de diabetes

-

El doctor Luis Méndez de la clínica Biomédica recomienda hábitos saludables para prevenir y controlar la diabetes.

La diabetes se ha convertido en una de las principales enfermedades que afectan a la población.

En la clínica Biomédica, ubicada en la zona 3 de Quetzaltenango, el doctor Luis Méndez, reconocido por su trayectoria en la atención de pacientes con diabetes, compartió importantes recomendaciones para prevenir y controlar esta enfermedad que afecta cada vez a más personas en la región.

El doctor explica que tras el diagnóstico hay que visitar al médico una vez al mes. (Foto: Erick Colop/Colaborador)

El especialista enfatizó que la prevención debe iniciar en la juventud, ya que en la actualidad es más frecuente que adolescentes y jóvenes adultos presenten prediabetes.

Entre los principales factores de riesgo, mencionó el consumo excesivo de bebidas energizantes, gaseosas y harinas refinadas, así como el sedentarismo.

"La clave está en educar a los jóvenes para que reduzcan los carbohidratos simples y eviten el exceso de azúcar. También es fundamental realizar actividad física de manera regular para mantener un peso saludable y un buen metabolismo", señaló Méndez.

Recordó que recibir un diagnóstico de diabetes no debe interpretarse como el final de la vida. "Vivir con diabetes no significa que la vida se terminó, sino que inicia un nuevo estilo de vida", puntualiza.

Las frutas y verduras deben tener prioridad en la alimentación. (Foto: Pexels)

Controles a conciencia

Es necesario que los pacientes mantengan un control estricto de su alimentación, cuenten con el apoyo de su familia y visiten al médico al menos una vez al mes para monitorear sus niveles de glucosa.

Finalmente, el especialista subraya que la educación, la prevención y el compromiso familiar son esenciales para reducir el impacto de esta enfermedad en la comunidad quetzalteca, que continúa enfrentando un aumento de casos año tras año.

Se debe de evitar consumir alimentos altos en azúcar. (Foto: Erick Colop/Colaborador)

Consejos para vivir con diabetes

Mantener un control regular de los niveles de glucosa en sangre.

Realizar chequeos médicos periódicos (al menos una vez al mes).

Seguir al pie de la letra las indicaciones de medicamentos y dosis recomendadas.

Evitar el consumo excesivo de azúcar, harinas y bebidas procesadas.

Practicar ejercicio de forma regular (mínimo 30 minutos diarios de caminata o actividad física moderada).

Dormir entre 7 y 8 horas cada noche.

Mantener un estado de ánimo positivo y reducir los niveles de estrés.

Alimentos recomendados