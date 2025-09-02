Cómo restaurar silvines amarillentos de tu vehículo

-

Silvines opacos reducen la luz de tu carro. Con este método casero podrás devolverles transparencia y conducir con mayor seguridad.

Con el paso del tiempo, la exposición al sol, la lluvia y el viento, los silvines de los vehículos pueden tornarse de un tono amarillento, que más allá de lo estético puede ser un factor de peligro.

Esto causa que la luz de los focos sea opaca y débil, aumentando el riesgo de accidentes, sobre todo al circular en zonas poco iluminadas.

Wilfredo Paniagua, jefe del taller de pintura Los Cuaches, explica un procedimiento fácil y económico para restaurar los silvines en casa.





Descubre cómo limpiar y pulir faros amarillentos en casa. Un procedimiento sencillo para mejorar la estética y visibilidad al manejar. (Foto: Gustavo Rodas/ Colaborador)

Lo primero que se debe hacer es alistar un balde con agua limpia, lijas números 600, 1,000 y 3,000, pasta para pulir y una toalla limpia para secar el silvín. Para proteger el área alrededor de la pieza, se recomienda usar cinta de enmascarar y papel periódico.

"Primero debemos proteger todo alrededor del silvín. Luego, mojaremos el plástico y comenzaremos a pasar la lija 600 hasta que el plástico quede opaco y blanco. Después repetimos el procedimiento con la lija 1,000 y luego la 3,000. Cuando el silvín cambia de amarillo a transparente, es momento de empastar", explicó Paniagua.





Silbines opacos reducen la luz de tu carro. Con este método casero podrás devolverles transparencia y conducir con mayor seguridad. (Foto: Henry López/Colaborador)

Para aplicar la pasta para pulir, se debe usar un trapo limpio y hacer movimientos circulares, ejerciendo presión.

Conforme se vaya aplicando, el silvín recupera su transparencia y brillo. Finalmente, se pasa un trapo limpio para verificar el resultado; si es necesario, se repite el procedimiento.

Paniagua asegura que existen muchos productos en el mercado, pero el más confiable es la pasta para pulir metales.

Este procedimiento no solo mejora la apariencia de los silvines, sino que también ayuda a conducir con mayor seguridad en la noche o en zonas oscuras.

