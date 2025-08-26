Versión Impresa
Hazle servicio oportuno a tu vehículo para que funcione bien

  • Con información de Josué Ardeano/Colaborador
26 de agosto de 2025, 12:26
Revisar la batería es importante también para el funcionamiento del vehículo. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

Todo buen conductor debe saber la importancia que tiene realizar el servicio para su vehículo, el cual garantiza la seguridad al manejar y prolongan la vida útil del automóvil

El especialista Adán Méndez refiere que el servicio menor es de carácter preventivo y se recomienda realizarlo cada 3 mil a 5 mil kilómetros recorridos.

Este incluye el cambio de aceite y filtros, así como revisiones técnicas básicas como niveles de líquido de frenos, anticongelante, agua y aceite.

La revisión menor es importante si el motor no tiene fugas de aceite. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)
"Es un servicio que ayuda a detectar a tiempo fallas pequeñas y que debe hacerse incluso antes de emprender viajes largos", dice Méndez

El servicio mayor se aconseja cada 15 mil kilómetros y consiste en un trabajo más profundo que implica el cambio de aceite de motor, caja y diferenciales, además de la sustitución de pastillas, fricciones, discos de clutch, pastillas, candelas y líquido de frenos. También contempla la revisión del sistema de dirección, transmisión y la rectificación de discos o tambores.

El servicio mayor requiere el cambio de algunas piezas y su costo puede superar los Q5 mil. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)
"El servicio menor es más superficial y preventivo, mientras que el mayor ya incluye reemplazo de piezas importantes. La recomendación a los pilotos es siempre realizar revisiones técnicas porque esto puede salvar vidas, sobre todo en vehículos de alquiler o colectivos", afirma el mecánico.

800
quetzales
aproximadamente es el costo por mantenimiento menor del vehículo y varía dependiendo el modelo

Servicio menor

  • Cambio de aceite de motor (según kilometraje o tiempo recomendado)
  • Revisión y cambio de filtro de aceite
  • Revisión y limpieza de filtro de aire (y cambio si es necesario)
  • Chequeo de niveles
  • Líquido de frenos
  • Líquido refrigerante
  • Aceite de transmisión (en algunos casos)
  • Agua del radiador
  • Líquido limpiaparabrisas
  • Revisión estado de bujías
  • Chequeo de presión y desgaste de llantas
  • Inspección básica del sistema de frenos y suspensión
  • Revisión del sistema eléctrico (luces, batería, fusibles)

Servicio mayor del vehículo

  • Cambio de aceite de motor y de filtro de aceite
  • Cambio de filtro de aire, filtro de gasolina y filtro de cabina
  • Cambio de bujías y revisión de cables
  • Revisión completa del sistema de frenos (balatas, discos, líquido)
  • Revisión y posible cambio de banda de distribución y correas auxiliares
  • Revisión del sistema de suspensión y dirección
  • Revisión del sistema de escape
  • Cambio de aceite de transmisión (en los casos que aplique)
  • Cambio de refrigerante y revisión del sistema de enfriamiento
  • Escaneo y diagnóstico electrónico del motor
  • Revisión de batería y sistema de carga
  • Chequeo del sistema de aire acondicionado y calefacción

El nivel de aceite es importante para el funcionamiento del motor. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)
Consejos para el servicio del vehículo

  • Realiza el servicio menor cada 5,000 a 10,000 km y el mayor entre 15,000 y 40,000 km.
  • Usa siempre repuestos y aceites de calidad.
  • Lleva tu vehículo a un taller de confianza.
  • Pide que te muestren las piezas cambiadas.
  • Mantén un registro de los servicios realizados.
  • No ignores ruidos, fugas o vibraciones.

