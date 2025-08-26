Hazle servicio oportuno a tu vehículo para que funcione bien

Todo buen conductor debe saber la importancia que tiene realizar el servicio para su vehículo, el cual garantiza la seguridad al manejar y prolongan la vida útil del automóvil
El especialista Adán Méndez refiere que el servicio menor es de carácter preventivo y se recomienda realizarlo cada 3 mil a 5 mil kilómetros recorridos.
Este incluye el cambio de aceite y filtros, así como revisiones técnicas básicas como niveles de líquido de frenos, anticongelante, agua y aceite.
"Es un servicio que ayuda a detectar a tiempo fallas pequeñas y que debe hacerse incluso antes de emprender viajes largos", dice Méndez
El servicio mayor se aconseja cada 15 mil kilómetros y consiste en un trabajo más profundo que implica el cambio de aceite de motor, caja y diferenciales, además de la sustitución de pastillas, fricciones, discos de clutch, pastillas, candelas y líquido de frenos. También contempla la revisión del sistema de dirección, transmisión y la rectificación de discos o tambores.
"El servicio menor es más superficial y preventivo, mientras que el mayor ya incluye reemplazo de piezas importantes. La recomendación a los pilotos es siempre realizar revisiones técnicas porque esto puede salvar vidas, sobre todo en vehículos de alquiler o colectivos", afirma el mecánico.
Servicio menor
- Cambio de aceite de motor (según kilometraje o tiempo recomendado)
- Revisión y cambio de filtro de aceite
- Revisión y limpieza de filtro de aire (y cambio si es necesario)
- Chequeo de niveles
- Líquido de frenos
- Líquido refrigerante
- Aceite de transmisión (en algunos casos)
- Agua del radiador
- Líquido limpiaparabrisas
- Revisión estado de bujías
- Chequeo de presión y desgaste de llantas
- Inspección básica del sistema de frenos y suspensión
- Revisión del sistema eléctrico (luces, batería, fusibles)
Servicio mayor del vehículo
- Cambio de aceite de motor y de filtro de aceite
- Cambio de filtro de aire, filtro de gasolina y filtro de cabina
- Cambio de bujías y revisión de cables
- Revisión completa del sistema de frenos (balatas, discos, líquido)
- Revisión y posible cambio de banda de distribución y correas auxiliares
- Revisión del sistema de suspensión y dirección
- Revisión del sistema de escape
- Cambio de aceite de transmisión (en los casos que aplique)
- Cambio de refrigerante y revisión del sistema de enfriamiento
- Escaneo y diagnóstico electrónico del motor
- Revisión de batería y sistema de carga
- Chequeo del sistema de aire acondicionado y calefacción
Consejos para el servicio del vehículo
- Realiza el servicio menor cada 5,000 a 10,000 km y el mayor entre 15,000 y 40,000 km.
- Usa siempre repuestos y aceites de calidad.
- Lleva tu vehículo a un taller de confianza.
- Pide que te muestren las piezas cambiadas.
- Mantén un registro de los servicios realizados.
- No ignores ruidos, fugas o vibraciones.