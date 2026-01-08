¿Cuándo y cómo actualizar tus datos en la SAT?

Este es el paso a paso para actualizar y ratificar tus datos en la SAT.
OTRAS NOTICIAS: ¿Cómo pagar el Boleto de Ornato en línea?
Actualizar datos en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) es parte de los requisitos para realizar todo tipo de trámites, desde laborales hasta personales.
Si ninguno de tus datos ha cambiado en el último año, no es necesario actualizar, pero sí deberás ratificar, lo cual es muy fácil hacerlo en línea, pues es una gestión que el sistema hace de forma automática.
Para poder ratificar tus datos, debes seguir los siguientes pasos:
1. Ingresa a tu agencia virtual y dirígete a Servicios al Contribuyente.
2. Haz clic en "RTU"
3. Dale a ratificación de datos
4. Ratifica y acepta.
¿Quieres actualizar?
Ahora bien, si cambiaste tu dirección, actividad económica o cualquier otra información, deberás actualizar tus datos, lo cual será autorizado por un gestor de la SAT.
Estos son los pasos:
1. Ingresa a tu agencia virtual y dirígete a Servicios al Contribuyente
2. ingresa a "RTU"
3. Haz clic en Actualización de datos
4. Actualiza y envía tu solicitud. Un operador se encargará de atender tu gestión.