Guatemalteca de 3 años muere tras accidente en México y su madre desaparece

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Otras dos menores, hijas de la desaparecida, resultaron heridas.

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Las autoridades de Coahuila reportaron que no han podido localizar formalmente a la madre de Génesis, la niña guatemalteca de 3 años que murió atropellada por un tren en Saltillo, mientras las dos menores sobrevivientes permanecen bajo resguardo del Estado.

De acuerdo con medios locales, la bebé Génesis Fernanda, de un año, fue dada de alta del Hospital Materno Infantil tras recuperarse de las lesiones sufridas en el accidente.

Después de abandonar el hospital, quedó bajo protección institucional y fue trasladada a Casa Cuna mientras se define su situación legal y familiar.

La hermana mayor, identificada como Jade, de 11 años, también permanece bajo resguardo en una casa hogar estatal.

(Foto: Zócalo)

La menor mantiene comunicación constante con una tía en Guatemala y recibe atención especializada tras la tragedia en la que murió su hermana menor.

Las autoridades señalaron que la madre de las menores, Jocelyn, mantuvo comunicación inicial para pedir que sus hijas quedaran temporalmente bajo resguardo mientras realiza trámites funerarios y acompaña la recuperación de Génesis.

Al respecto, la compatriota reconoció el cuerpo de la pequeña en el Servicio Médico Forense, pero sufrió una fuerte crisis emocional y convulsiva, por lo que fue hospitalizada.

El pasado sábado se le dio de alta, pero funcionarios locales señalaron que hasta este lunes no habían podido comunicarse de nuevo con ella para seguir con los trámites de custodia de las sobrevivientes.

Por otra parte, se informó que enfrenta dificultades económicas para cubrir los gastos funerarios, aunque una funeraria local ofreció apoyo para la sepultura. Además, por ahora la fiscalía no ha informado sobre posibles cargos contra Jocelyn.

La tragedia

El mortal accidente ocurrió el pasado miércoles 13 de mayo, alrededor de la 1 de la tarde, en un cruce ubicado sobre el bulevar Vito Alessio Robles, entre las colonias Omega y Río Bravo. Según versiones preliminares, la mujer intentaba cruzar las vías del tren junto a sus tres hijas cuando una llanta de la carreola donde viajaba Blanca quedó atorada entre los rieles.

La locomotora impactó a Blanca, quien falleció a causa de sus heridas pese a que aún la llevaron a un centro asistencial; y Génesis, quien sufrió lesiones menores.

*Con información de Zócalo