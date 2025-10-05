Proyecto Manos a la Obra impulsa restauración urbana en Guatemala

-

Conoce el proceso para ser parte de Manos a la Obra, el programa que busca restaurar fachadas en el Centro Histórico de Guatemala.

LEE TAMBIÉN: Así puedes solicitar la certificación de nacimiento en el Renap de Escuintla

Si has visto como se restauran algunas casas en el Centro Histórico y por alguna razón quisieras ser parte de este proyecto denominado Manos a la Obra, pero no sabes como participar, no te preocupes, aquí te decimos cómo.

Lo primero es hacer una solicitud en la Dirección del Centro Histórico de la municipalidad de Guatemala, ubicada en la Casa Ibargüen, en la 7a. avenida y 12 calle, o bien en sus redes sociales.

Las casas son evaluadas antes de decidir su intervención. (Foto: archivo)

Tras hacer esto entrarás en un proceso donde se incluye: Identificación y selección de inmuebles, esto es un levantamiento preliminar de posibles inmuebles a intervenir.

También se toma en consideración el estado de deterioro de la fachada, el aporte al entorno urbano inmediato, condición económica de los propietarios o usuarios y factibilidad de intervención en una jornada de un día.

El inmueble es evaluado técnicamente por el equipo del Departamento Técnico para verificar la viabilidad de la intervención.

Luego viene un proceso de socialización y gestiones, se comparte el proyecto con los involucrados para explicar el objetivo, el alcance y se solicita la autorización.

Es necesario hacer una solicitud en las oficinas del Centro Histórico. (Foto: archivo)

Aprobación

Se acuerda una fecha viable para ambas partes para la intervención, se establecen alianzas con empresas privadas para gestionar la donación de pintura, herramientas y materiales básicos.

Se hace una preparación operativa, esto incluye: los resanes necesarios en la fachada del inmueble, previo a la jornada principal, la asignación de tareas específicas al personal participante, según sus habilidades técnicas y físicas.

Por supuesto, también se preparan los materiales y logística para asegurar que el trabajo pueda concluirse en un solo día.

Previo a pintar los inmuebles se hacen trabajos en las fachadas. (Foto: archivo)

Ya durante la jornada se hace el traslado de insumos, por lo regular un día antes, y las labores incluyen limpieza de fachada, resanes menores, aplicación de pintura, y en algunos casos, mejoras estéticas adicionales como el pintado de puertas, ventanas o balcones, cuando es posible.

Además, se documenta cada intervención con fotografías, material audiovisual para su divulgación en las redes sociales. Con esto se fomenta la colaboración entre la comuna y los vecinos, estos suelen unirse al proyecto con su mano de obra o con refrigerios.