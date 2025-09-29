Requisitos para tramitar el Carné de Manipulación de Alimentos

-

Descubre los requisitos y pasos para obtener el Carné de Manipulación de Alimentos en los centros de salud de Guatemala.

El Carné de Manipulación de Alimentos es un documento sanitario con el cual se certifica a una persona apta para laborar en el área de alimentos y es de carácter obligatorio para quienes se dedican a este tipo de actividad.

Si por alguna razón se te ha solicitado este documento y no sabes cómo tramitarlo, no te preocupes, aquí te decimos cómo hacerlo.

Este documento es de carácter obligatorio para quienes manipulan alimentos. (Foto: archivo)

Lo primero que debes saber es que dicho documento te lo extenderán en los centros de salud; antes de asistir a uno de ellos, recuerda siempre verificar horarios de atención y llevar todos los documentos solicitados, los cuales te decimos a continuación.

Se tramita en el centro de salud y es necesario recibir una charla antes de obtenerlo. (Foto: cortesía MSPAS)

Requisitos

Es necesario presentar fotocopia del Documento Personal de Identificación (DPI) del interesado.

Una fotografía tamaño cédula.

Asistir a una charla impartida por la Sección de Saneamiento Ambiental; por eso es importante informarte antes de las horas de atención y si se imparten en algún día en especial. La misma tiene una duración de 1 a 2 horas y media, aproximadamente.

El carné es necesario para laborar en el área de alimentos. (Foto: archivo)

Tras completar la capacitación y entregar los documentos, se te emitirá el carné debidamente registrado. El Carné de Manipulación de Alimentos acredita que el titular ha recibido capacitación en higiene y buenas prácticas de manipulación.

Regulación

Contar con dicho trámite está establecido según el Decreto 90-97, Código de Salud, además del Acuerdo Gubernativo 969-99, Reglamento para la Inocuidad de los Alimentos Normativa 002-99 Norma Sanitaria para la Autorización y Control de Establecimientos Fijos de Alimentos Preparados. Acuerdo Gubernativo 249-2002, según el Misterio de Salud Públicas y Asistencia Social.