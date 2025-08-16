¡Hace erupción! Pareja se compromete en la cima del volcán de Fuego (video)

-

¡Explosivo momento! Segundos antes de ella diera el sí, el volcán hizo erupción.

Una pareja escaló el volcán de Fuego junto a un grupo de amigos.

Cuando estaban por tomarse una fotografía, el novio se arrodilló y sacó el anillo.

La novia se llevó tremenda sorpresa, pues el momento fue inesperado.

Lo mejor de la emotiva pedida fue que justo cuando ella estaba por dar el "sí, quiero", el volcán hizo erupción.

Mira aquí el emotivo momento:

UNA PROPUESTA EXPLOSIVA



Un joven le pidió matrimonio a su novia en el campamento del volcán de Acatenango y, segundos después, ¡el volcán de Fuego hizo erupción! ¿Coincidencia o señal del destino? ❤️#NuestroDiario, noticias como son

: missmalexa | #DigitalND pic.twitter.com/Tcos8FWzpR — Nuestro Diario (@NuestroDiario) August 16, 2025

Otra pedida de mano similar

Un caso muy similar ocurrió en 2024, cuando un oven junto a su pareja escalaron el volcán de Fuego, pero ella no contaba con que ese sería el escenario en el que le propondrían matrimonio.

La escena llamó aún más la atención, pues justo cuando el novio se arrodilló para sacar el anillo, el volcán comenzó a hacer erupción convirtiendo el paisaje aún más atractivo.

Mira aquí el video.