Momento en que tormenta cae sobre el lago de Atitlán queda grabado

El impresionante momento fue captado por el lente de un guatemalteco.
La cámara de Alfred Sis Izaguirre captó el momento en que una tormenta cayó sobre el lago de Atitlán.
La impresionante imagen muestra la belleza del lago y de sus alrededores.
Mírala aquí:
El Fotoviajero
Alfred Sis Izaguirre es un guatemalteco amante de la fotografía.
Según describe en su sitio, empezó con la fotografía desde los trece años y desde que adquirió su cámara no ha dejado de salir a la naturaleza y compartir lo que sus ojos ven a través de la cámara.