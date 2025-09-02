Comunas alertan de falta de control en rutas Nacionales y Centroamericanas

-

Desde el 24 de diciembre de 2024, las Policías Municipales de Tránsito (PMT) quedaron limitadas para actuar en las carreteras nacionales y centroamericanas del país, a raíz de las reformas a la Ley de Tránsito.



La medida ha provocado inquietud entre las autoridades locales, que denuncian un vacío en la regulación vial y un incremento en incidentes de tránsito.



"Hoy las consecuencias están a la vista: vehículos viejos y sin supervisión están circulando sin control, provocando accidentes y caos. Cuando se eliminan los controles, se multiplican los riesgos. Menos controles significan más accidentes", advirtió el alcalde capitalino Ricardo Quiñónez a través de sus redes sociales.

¿Qué cambió?

Las reformas limitan la capacidad de las PMT para imponer sanciones en rutas que atraviesan zonas urbanas, a menos que cuenten con un Acuerdo Gubernativo de creación de la policía local o un convenio con el Departamento de Tránsito de la PNC, tal como lo estipula el Decreto 33-2024.

Sebastián Siero, jefe edil de Santa Catarina Pinula y presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), explicó que solo algunas comunas tienen el respaldo legal para operar plenamente. "Uno de los problemas que está afectando a las municipalidades del interior del país es el transporte pesado, que no respeta los horarios de restricción y los autobuses que invaden carriles, cruzan arriates y circulan en contra de la vía. Eso pone en peligro a vecinos y peatones", advirtió.

Pocos convenios

Por ahora, solo 16 municipalidades han logrado firmar convenios con el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, según confirmó su vocera, Brenda Santizo. Mientras tanto, en las rutas más transitadas del país, como las que conectan la capital con el occidente y sur del país, las PMT están atadas de manos.



"El Departamento de Tránsito de la PNC realiza de 12 a 14 operativos diarios en estas rutas, además de controles en las principales entradas y salidas de la capital", detalló Santizo.

Agrega que, conforme al artículo 1 del Decreto 33-2024, esa institución ahora tiene la responsabilidad de regular, controlar y asistir el tránsito en carreteras donde antes accionaban las PMT.

Las autoridades locales urgen revisar el marco normativo para evitar que la falta de coordinación institucional derive en más víctimas en las vías del país.