Comunicaciones anuncia a Omar Duarte como su nuevo delantero

Procedente de Atlético Huila de Colombia, el delantero Omar Duarte es el nuevo delantero de Comunicaciones para el Clausura 2026. En los próximos días se unirá a los entrenamientos del plantel que dirige el "Fantasma" Figueroa y será inscrito para poder hacer su debut en la Liga Bantrab.

Duarte tiene 30 años, su perfil es el izquierdo y se define como un jugador con mucha movilidad dentro del área.

El cucuteño también puede jugar como extremo marcó 13 goles en 39 partidos el año pasado con el equipo cafetero que pertenece a la Categoría Primera B.

Será su segunda experiencia en el extranjero, luego de un paso por el Nacional Potosí de Bolivia.

Es el tercer refuerzo que presentan los albos para el torneo, en el que buscan salir de la zona de descenso. Antes fueron anunciados el panameño-ecuatoriano Janpol Morales y el mexicano Gael Sandoval.