Tabilo y Cerúndolo quedan eliminados en octavos de final de Roland Garros

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La representación sudamericana en Roland Garros sufrió un duro revés este lunes con las eliminaciones del chileno Alejandro Tabilo y del argentino Juan Manuel Cerúndolo en los octavos de final.

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Tabilo cayó ante el canadiense Félix Auger-Aliassime en sets corridos por 6-3, 7-5 y 6-1. Por su parte, Cerúndolo, quien venía de protagonizar una de las grandes sorpresas del torneo al eliminar al número uno del mundo, Jannik Sinner, fue derrotado por el italiano Matteo Berrettini por 6-3, 7-6 (7/3) y 7-6 (8/6).

Tras estos resultados, el brasileño João Fonseca quedó como el único sudamericano con vida en el Grand Slam parisino. El joven tenista buscará este martes un lugar en las semifinales cuando se enfrente al checo Jakub Mensik.

Se acabo @rolandgarros , muy linda semana, de mucho aprendizaje. Agradecer a todos por el apoyo esta semana. Vuelta a casa a recuperar pic.twitter.com/vySFXgMHxI — Juan Manuel Cerúndolo (@jmcerundolo) June 1, 2026

En la rama femenina, la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, avanzó a los cuartos de final al imponerse por 7-5 y 6-3 a Naomi Osaka.

También aseguraron su boleto a la siguiente ronda Diana Shnaider, Anna Kalinskaya y la polaca Maja Chwalinska, una de las revelaciones del torneo, quien continúa su destacada campaña tras superar la fase de clasificación.